Peder Fredricson segrade på hemmaplan – och fick OS-biljett

Peder Fredricson var felfri när han, på hästen Catch Me Not S, tog sig runt banan på tiden 32,98 i omhoppningen under den sista tävlingsdagen på Stadion. Det gav en förstaplats före Marlon Modolo Zanotelli, Brasilien, och svensken Douglas Lindelöw som kom trea.

– Det känns jättekul. Det är därför vi är här, för att vi vill vinna och speciellt på hemmaplan är det extra kul, säger han i samband med att den svenska ryttartruppen till OS i Tokyo presenterades kort därefter.

I Global Champions Tour, som den här helgen kom till Stockholm, har Peder Fredricson varit en av de starkaste ryttarna sedan ridsporten återstartades efter att ha härjats av herpesviruset EHV-1 under vintern och tidiga våren. I slutet av maj vann han bland annat både lagtävlingen och Grand prix-klassen i St Tropez.

Under lördagens hoppning tog Fredricson ännu en gång hem lagtävlingen tillsammans med lagkamraten Edwina Tops-Alexander. Men senare samma kväll hade Fredricson inte marginalerna på sin sida när han på hästen All In rev bort sig i GP-hoppningen.

– Vad ska jag säga, ibland har man bara flyt och ibland har man inte det. Vi har haft en fantastisk säsong i år så det är jättekul, säger han.

Att Peder Fredricson skulle vara en av svenskarna som representerar Sverige under OS i Tokyo om en dryg månad var väldigt väntat. Den stora frågan i Fredricsons fall har snarare handlat om vilken häst han kommer att rida på under spelen. Svensken har alternerat mellan hästarna All In och Catch Me Not S – och det är All In som får chansen det här mästerskapet.

– All In är ju en exceptionellt bra häst även om han inte riktigt kommit in i formen. Samtidigt så är det lite tid kvar och går det i rätt riktning kan det bli perfekt, säger Fredricson som dock fortfarande har möjlighet att omvärdera sitt val av häst ett tag till.

– Det handlar om känslan. Med All In vill jag bara åka dit om han är i riktigt bra form. Står det en annan häst i stallet med bättre form tar jag hellre den, fortsätter han.

