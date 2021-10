Peder Fredricson världsetta för första gången: ”Äntligen”

Efter både OS-guld i laghoppning och ett individuellt OS-silver i Tokyo, flera GP-segrar och ett EM-brons i september tillsammans med hästarna All In och Catch Me Not S har Peder Fredricson lyft som en raket på FEI-rankningen. Förra månaden klättrade han från 17:e plats till att bli ny världstvåa – och efter den senaste uppdateringen står det nu klart att han nått den mest åtråvärda positionen av alla.

Med 3 015 poäng har Fredricson passerat Daniel Deusser, den tyske bronsmedaljören från OS, vilket betyder att Sverige har en världsetta i hästhoppning för första gången sedan Rolf-Göran Bengtsson rankades som världens främste ryttare under tio månader 2012.

– Jag har varit nära så många gånger förut. Just nu känns det otroligt skönt, säger Peder Fredricson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Att bli nummer ett på världsrankningen är ett mål jag satte för några år sedan. Det har känts som att bestiga världens högsta berg och jag har varit nära toppen några gånger, men alltid ramlat ner igen. Därför känns det helt fantastiskt att nu nå hela vägen upp till toppen och sätta flaggan.

Fredricsons makalösa säsong kan komma att få ytterligare ett erkännande på det internationella ridsportförbundet FEI:s årsmöte nästa månad. Då tillkännages nämligen vem som är världens bästa ryttare och får utmärkelsen ”Årets främste idrottare”, en kategori där svensken är nominerad.

Till att börja med är det dock positionen som världsetta som ska firas, och förstaplatsen tillägnar han alla i sitt team.

– Att bli etta på rankningen är något man jobbar för under så lång tid, där massor av tävlingar med många olika hästar räknas in under ett helt år. Det kräver inte bara att man har bra hästar utan man måste ha bra hästägare, bra hästskötare, ett helt team som jobbar otroligt hårt för att nå den här framgången. På det sättet är det här så mycket större än att vinna en stor klass under en helg. Jag är väldigt tacksam för allt arbete mitt team har lagt ner som gör att jag står här i dag. Det här firar vi tillsammans, säger Peder Fredricson.

Fakta. Aktuell världsrankning 1) Peder Fredricson, Sverige, 3 015 poäng 2) Daniel Deusser, Tyskland, 2 790 3) Martin Fuchs, Schweiz, 2 718 4) Scott Brash, Storbritannien, 2 510 5) Marlon Modolo Zanotelli, Brasilien, 2 480 6) Steve Guerdat, Schweiz, 2 450 7) Ben Maher, Storbritannien, 2 417 8) Henrik von Eckermann, Sverige, 2 405 9) Kent Farrington, USA, 2 383 10) Jérôme Guery, Belgien, 2 285 50) Malin Baryard Johnsson, Sverige, 1 673 87) Douglas Lindelöw, Sverige, 1 410 Visa mer

