Peder Fredricsons plan: Rida superhästen All In i VM

– Jag ger honom en chans att komma i gång på ett bra sätt, men sedan får han själv visa om han är i bra form eller inte, säger Peder Fredricson om en eventuell VM-start.

I augusti i år samlas världens bästa hoppryttare i danska Herning för ryttar-VM som avgörs vart fjärde år.

Går allt enligt planen kommer Peder Fredricson att vara med där tillsammans med All In, guldhästen från OS i Tokyo.

Efter en lång vila är All In sedan några veckor tillbaka på tävlingsbanorna.

– Jag jobbar med honom på samma sätt som jag gjorde förra året. Upplägget är detsamma, säger Peder Fredricson.

– Han är inte i en toppform ännu, och behöver ytterligare några tävlingar, men han gjorde väldigt bra ifrån sig i S:t Tropez i förra veckan så vi är på väg i rätt riktning.

Peder Fredricson har med All In nått större framgångar än någon annan tidigare svensk hoppryttare har lyckats med.

Tillsammans var de ankaret i det svenska OS-laget som förra sommaren tog guld i Tokyo.

Individuellt har duon tagit två OS-silver, 2016 och 2021. Dessutom vann de EM-guld 2017.

Under Peders Fredricson ledning blev All In en av världens bästa hästar – kanske till och med den allra bästa.

Men inte ens superhästar kan stoppa tiden. I dag är valacken 16 år, vilket inte är en extremt hög ålder för en häst som fortfarande tävlar på den allra högsta nivån, men en aktningsvärd sådan.

I den individuella OS-finalen i Tokyo var ingen häst äldre än All In, däremot var fyra av sammanlagt 30 startande lika gamla.

– Jag brukar säga att All In och jag är i ungefär samma ålder. Vi är båda ungefär i mitten av våra liv, säger 50-årige Peder Fredricson med ett skratt.

– Kanske är det därför som vi förstår varandra så bra.

Hur ålder påverkar såväl hästar som människor är dock individuellt. All In har ännu inte visat tecken på några ålderskrämpor.

En stor förklaring till det är att Peder Fredricson matchat valacken med varsam hand.

– Många hästar tävlar året om, men de senaste åren har han fått längre vila efter mästerskapen, berättar Peder Fredricson.

– Vi har känt varandra i många år nu, så jag har lärt mig vad han gillar.

– Numera gör han i stort sett inga inomhustävlingar. Han gillar inte skärmar och sådana grejer speciellt mycket utan trivs mycket bättre på utomhusbanorna. Därför väljer jag bort inomhussäsongen med honom.

Efter framgångarna i OS gjorde All In ytterligare två tävlingar förra året, i Rom i september och i Samorin i oktober. Efter det fick han sex månader tävlingsledigt. De första månaderna gick han i hagen och bara njöt av livet som stallets kung.

För några månader sedan började Peder Fredricson på nytt att bygga upp hästens kondition, och i mitten av april i år gjorde All In tävlingscomeback.

I de två tävlingar som han har ställt upp i har han ännu inte gått de högsta klasserna. Tanken är att han ska göra det i juni. Det är då Peder Fredricson får svaret på om det blir All In som han tar med sig till Herning.

Om valacken bestämmer sig för att han har gjort sitt och är redo för pension har Peder Fredricson ytterligare en möjlig VM-häst i stallet nämligen Catch Me Not som han tog EM-brons med förra sommaren.

