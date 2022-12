Pelé om VM-finalen på Råsunda: ”Det var här mitt fotbollsliv började”

Pelé fick sitt stora internationella genombrott under VM i Sverige 1958. Han hade dragits med en knäskada under våren, men tjatades ändå in i VM-truppen av lagkamraterna.

Han var inte helt återställd när han anlände till Sverige, och stod därför över de två inledande gruppspelsmatcherna.

17-åringen gick sedan in i startelvan i match tre, mot Sovjetunionen, och blev den då yngste VM-spelaren genom tiderna. Brasilien vann med 2–0, Pelé spelade fram till ett av målen. Resten är historia.

Pelé gjorde matchens enda mål när Wales besegrades i kvartsfinalen. Han gjorde två av målen när Frankrike kördes över med 5–2 i semifinalen.

Glädjetårar. Pelé i famnen på målvakten Gylmar efter Brasiliens seger mot Sverige i VM-finalen på Råsunda fotbollstadion. Foto: TT

Och han gjorde två mål mot Sverige i finalen, som slutade 5–2.

För det fotbollstokiga Brasilien var det här enormt stort. Äntligen kunde man sudda bort förnedringen och besvikelsen över att ha förlorat finalen åtta år tidigare, hemma i Rio de Janeiro, mot grannlandet Uruguay.

Det här var Brasiliens första VM-guld. Och det skulle komma mer...

Torsdag 4 september 1975. 17 år efter den minnesvärda VM-finalen 1958, när en 17-årig Pelé gjorde två mål mot Sverige och vann sitt första VM-guld, var ikonen tillbaka på Råsunda. Som dragplåster på New York Cosmos Europaturné.

Pelé gjorde vad som förväntades. Satte två mål. Men Cosmos förlorade med 3–2 mot Stockholmsalliansen. Och Hammarbyanfallaren Janne Sjöström övertrumfade den store genom att göra alliansens samtliga tre mål.

På den tiden var det brukligt att reportrar gjorde intervjuer inne i omklädningsrummen direkt efter slutsignalen. Men icke den här gången.

Cosmos stängde om sig. Men efter ett tag eskorterades Pelé till en improviserad presskonferens några trappor upp.

Det var den märkligaste presskonferens jag varit på. Den kunde nämligen inte komma igång förrän samtliga reportrar först fått Pelés autograf i sina matchprogram.

Utanför, på Solnavägen, fick övriga i Cosmos vänta på stjärnan i en timme innan bussen kunde rulla iväg mot hotellet.

Den nu 34-årige Pelé avrundade karriären i New York Cosmos. Klubben hade försökt värva honom ända sedan bildandet 1970, men han kom inte förrän han kände sig färdig hemma i Santos, inför säsongen 1975.

Cosmos startades av nöjeskonglomeratet Warner Communications vd Steve Ross och två musikproducenter. En satsning som skulle ge New York en position i nystartade North American Soccer League.

Steve Ross hade aldrig hört talas om Pelé, men gick med på att finansiera värvningen sedan han övertalats av rådgivaren Clive Toye, en engelsk före detta sportjournalist som flyttat till New York.

Toye förklarade för Ross att Pelé globalt var lika populär som påven. Och det avgjorde saken.

Pelésupportrar på matchen mellan New York Cosmos och Santos i samband med att han avslutade karriären. Foto: Colorsport/REX

Årslönen, 1,4 miljoner dollar, motsvarar i dagens penningvärde nära 70 miljoner kronor, vilket var en astronomisk fotbollslön för 45 år sedan.

Fyra år efter triumfen på Råsunda skulle VM-guldet försvaras, i Chile. Pelé ansågs nu, som 21-åring, vara världens bäste spelare.

Det började bra. Seger mot Mexiko i premiären med 2–0. Ett mål och en assist av Pelé. Men i match två, mot Tjeckoslovakien, skadades han när han drog iväg ett långskott mot mål och tvingades sedan följa resten av turneringen från sidlinjen.

Men lagkamraterna gjorde sitt, och Brasilien kunde försvara guldet.

Inför VM 1966 i England hade Pelés status och popularitet nått än högre höjder. Det innebar att motståndarna nu riktade in sig på en enda spelare för att få stopp på Brasilien.

I premiären mot Bulgarien blev Pelé brutalt nersparkad, skadades och blev tvungen att stå över match två, mot Ungern, som Brasilien förlorade (1–3).

I den avgörande gruppspelsmatchen mot Portugal satsade förbundskapten Vicente Feola allt på ett kort. Tog in Pelé i startelvan, trots att han inte hade återhämtat sig hundraprocentigt från knäskadan.

Portugiserna använde samma medel mot Pelé som bulgarerna gjort en vecka tidigare. João Marois var spelaren som fått uppgiften att sparka Pelé ur matchen. En uppgift han tog på största allvar. Pelé fick ta mycket stryk.

När sedan Morais lyckades sparkade ner Pelé två gånger om, i samma spelsekvens, höll inte det skadade vänsterknät längre. Och det var redan i första halvlek.

Ett överfall som i dagens fotboll skulle renderat direkt rött kort. Men Morais klarade sig undan med en frispark. Och Pelé haltade runt resten av matchen utan att kunna göra sig själv rättvisa. Avbytare fanns inte på den här tiden.

Portugal vann matchen med 3–1. Brasilien var utslaget.

Efter slutsignalen sade den nu 25-årige Pelé att han aldrig mer skulle spela i VM.

Det var först tre år senare som Pelé återkom i landslagströjan. Men det krävdes övertalning, eftersom han först tackade nej när förbundskaptenen hörde av sig.

Innebar att han spelade sex kvalmatcher inför VM 1970.

Och i sitt fjärde, och sista, VM-slutspel skulle han få revansch för den brutalitet han utsatts för fyra år tidigare.

Med Pelé i en kreativ roll stormade Brasilien mot det tredje VM-guldet. Laget vann samtliga tre gruppspelsmatcher och manglade sedan ner Peru i kvarten (4–2) och Uruguay i semifinalen (3–1).

Pelé firar Brasilien fjärde mål i VM-finalen mot Italien i Mexico City 1970. Foto: Jan Collsiöö/TT

I finalen på Aztecastadion i Mexico City väntade Italien. Pelé öppnade målskyttet i den 18:e minuten. Sedan defilerade Brasilien mot en 4–1-seger, sedan Pelé understrukit sin dominans med två målgivande passningar.

Brasilien regerade på nytt världsfotbollen, med Pelé i totalt fokus.

Tisdag 14 augusti 2012. Dagen före den sista landskampen på Råsunda, vänskapsmötet mellan Sverige och Brasilien.

Solen spred värme från en klarblå himmel, gräset var inbjudande grönt. Bakom det uppspända repet trängdes reportrar och fotografer om de vassaste positionerna. Stjärnan alla väntade på var en kortväxt (173 cm) 71-åring som var tillbaka på arenan där karriären tog rekordfart, i VM-finalen mot Sverige sommaren 1958: Pelé.

Åtta spelare från den svenska VM-truppen var redan på plats. En del promenerade in med lätta steg, som Kurre Hamrin, andra hade hjälp av käppen, som Sigge Parling, och den glade, entusiastiske Agne Simonsson hade hjälp av rullstolen.

Pelé hjälper Agne Simonsson i samband med att spelare från VM-finalen 1958 mellan Sverige och Brasilien träffades på Friends arena i Solna. Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Det var inte lika många ur den brasilianska 58-truppen som fortfarande var i livet. Men Pelé hade sällskap av Zito, Mazzolo och Pepe. Den femte, Zagallo, kunde inte göra resan till Sverige av familjeskäl.

Pelé gav ett betydligt yngre intryck än den faktiska åldern. Och han tog omedelbart position bland de svenska spelarna, kramade om Agne Simonsson, som plockade fram några spanska fraser för att hälsa välkommen.

Sedan hamnade den ikoniske gästen i totalt fokus.

– Det var här mitt fotbollsliv började, sade han spontant till mig, och lät blicken flyta runt arenan.

– Det var här på Råsunda som jag vann VM som 17-åring. Jag hade inte varit utanför Brasilien innan.

– Det var också här på Råsunda som Brasiliens liv som världsnation i fotboll började. Det var inte många som kände till oss innan.

När jag fortsatte samtalet med Pelé sade han att han pratat med Zito strax innan de klev ut på Råsunda, och att de båda tackade gud för att de kunde var med den här dagen, eftersom så många av lagkamraterna hade gått bort.

– Garrincha finns där uppe i himlen, han ser oss säkert nu, sade Pelé.

Jag frågade vad hans starkaste minne från sommaren -58 var, förutom själva finalen?

– Att kungen kom ner på planen och gratulerade oss. Vi var ju vana vid att man fick kliva upp till presidenten.

Pele föddes 23 oktober 1940 i Três Corações, i delstaten Minas Gerais, som det äldsta av tre syskon. Pappan, Dondinho, hade haft en lång karriär som anfallare. En karriär som avslutades i Bauru. drygt 30 mil inåt landet från storstaden Sao Paulo.

Det var i pappans gamla klubb, Bauru, som Pelé inledde sin karriär, innan han som 15-åring fick chansen att provspela för storklubben Santos. Rekommenderad av sin tränare i Bauru, Waldemar de Brito.

Santos är en industri- och hamnstad cirka åtta mil utanför Sao Paulo.

Pelé imponerade på klubbledningen, fick kontrakt, och var startspelare för Santos som 16-åring, och skyttekung i Sao Paulo-mästerskapet under debutsäsongen.

Våren 1957, efter endast tio månader i Santos, debuterade en 16-årig Pelé i A-landslaget.

Året efter kom det stora internationella genombrottet, med VM-guldet och de två målen i finalen mot Sverige.

Nu stod de stora europeiska klubbarna på kö för att köpa loss Pelé. Klubbar som Real Madrid, Juventus och Manchester United gjorde fruktlösa försök.

Italienska Inter lyckades lägga fram ett kontrakt på bordet. Men det revs sedan Santos-fansen revolterat.

Och 1961 beslöt den brasilianska regeringen, ledd av president Jânio Quadros, att utse Pelé till ”nationalklenod”, för att förhindra att han skulle säljas till en utländsk klubb.

Pelé vann sin första stora klubblagstitel 1958 när Santos vann Sao Paulo-mästerskapet, Campeonato Paulista. Hans 58 mål den säsongen gäller fortfarande som rekord i mästerskapet.

Och sedan rullade det bara på.

Han vann Campeonato Paulista ytterligare nio gånger. Han vann Copa Libertadores, Sydamerikas motsvarighet till Champions League, två gånger. Han vann brasilianska ligan sex gånger. Han vann VM för klubblag två gånger. Han blev nordamerikansk mästare med Cosmos en gång.

Pelé och Maradona 1987 när de tog emot pris för sina insatser inom fotbollen. Foto: Milan/AP

Och med landslaget vann han VM inte mindre än tre gånger. En bedrift som ingen annan spelare mäktat med.

Som 30-åring spelade han sin sista landskamp, i juli 1971. Brasilien spelade 2–2 mot Jugoslavien i Rio de Janeiro.

Efter karriären fungerade Pelé som ambassadör för världsfotbollen. Han träffade alla världens stora ledare, han hade uppdrag för Unesco och Unicef.

Hur många mål gjorde Pelé under karriären? Uppgifterna går isär.

Enligt Fifa:s officiella statistik är det 1 281 mål på 1 363 matcher.

Men det finns också uppgifter om 1 289 mål, fördelat över inhemskt liga- och cupspel, internationella klubblagsmatcher, träningsmatcher, tävlingslandskamper, träningslandskamper, uppvisningsmatcher och matcher i militärlag.