Peterson sänkte Djurgården – låg bakom fyra mål

På grund av sjukdom fick Djurgården klara sig utan både huvudansvarige Robert Ohlsson och hans assisterande tränare Mikael Håkansson i annandagens bortamöte med Färjestad.

Tränarduon ersattes i stället av Jörgen Bemström och Michael ”Honken” Holmqvist som tillsammans tidigare har jobbat ihop med klubbens J18- och J20-lag.

Dessvärre för stockholmarna innebar den nya konstellationen i båset ingen succé i Löfbergs arena.

7.08 in i den första perioden gjorde Jacob Peterson 1–0 för Färjestad – något som bara var början på en mycket rolig afton för säsongens nyförvärv från Frölunda.

21-åringen fick pucken av Victor Ejdsell, efter en diagonal passning över offensiv zon, och hitta sedan en lucka över axeln på målvakten Niklas Svedberg.

– Jag fick en bra passning och sedan fick jag inte kontroll på pucken direkt i början. Men jag försökte få den direkt på mål och den gick in. Det var skönt, sade Peterson till C More i den första periodpausen.

Djurgården hade tidigare under säsongen förlorat samtliga sju gånger då man släppt in matchens första mål. Annandagen bjöd inte på något undantag.

2–0 kom genom Adam Ginning i den andra perioden, och det efter en mycket vacker spelvändning. Daniel Viksten transporterade pucken över blålinjen, skickade över den i sidled till Jacob Peterson som snabbt hittade Ginning framför målet innan pucken satt bakom Svedberg i målet.

– Det är en ganska dålig insats från vår sida, hittills. Väldigt dåligt passningsspel framför allt. Där har vi att jobba på, sade Djurgårdens Marcus Högström självkritiskt inför den tredje perioden.

Nej, det här var inte Djurgårdens match. Drygt två minuter in i den tredje akten hittade Daniel Viksten Jacob Peterson som återigen kunde stänka upp pucken högt i mål bakom Svedberg.

Kalle Östman stack emellan med att reducera för gästerna – med ett stenhårt skott rakt upp i bortre krysset – men kort därpå låg Peterson bakom ytterligare ett mål när han i powerplay spelade fram Victor Ejdsell till att göra 4–1.

– Alltid skönt att göra poäng, men det viktigaste är att vi vinner och det var en skön vinst i kväll, säger Jacobsson som alltså noterades för två mål och två assist.

Centern hyllade efteråt samarbetet med kedjekamraterna Daniel Viksten och Victor Ejdsell.

– Det är klart att det hjälper att spela med två så skickliga spelare. De hjälper mig varje dag och det är väldigt lätt att spela med dem.

– Vi tänker lika. Vi pratar mycket med varandra och hjälper varandra. Det tror jag är viktigt. Nu är det bara att fortsätta bygga på det.

Djurgården reducerade ännu en gång genom Tom Wandell innan Carl Jakobsson i tom kasse fastställde slutresultatet till 5–2.

– Passningsspelet satt inte riktigt för oss i dag. Jag tycker vi jobbar hårt, men de gjorde målen, konstaterar lagkaptenen Jacob Josefson i C More utan att skylla förlusten på Robert Ohlssons och Mikael Håkanssons frånvaro i tränarbåset.

– Man tänker inte på det så mycket när man är inne i matchen. Man lyssnar bara på när man ska in och ut på isen i princip. Men det är klart att det är kul när alla är med.

I en fortsatt haltande tabell ligger Djurgården åtta i SHL, två placeringar och sex poäng bakom Färjestad som har två matcher fler spelade.

Läs mer:

Efter Oskarhamns 13:e raka förlust: ”Jäklar vad surt”

Lugn kapten trots stormiga förberedelser: ”Höll modet uppe i karantänen”