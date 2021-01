PGA-golfen stryker Trumps bana från major 2022

Det skulle vara ”skadligt” för PGA-mästerskapets varumärke att hålla tävlingen på Trumps anläggning, säger ordförande Jim Richerson i en video, rapporterar Reuters. Ett uttalande från Trumporganisationen kommenterar att den är ”otroligt besviken” över beskedet.

”Det här är kontraktsbrott och de har ingen rätt att säga upp avtalet. Som organisation har vi investerat många, många miljoner dollar i PGA-mästerskapen 2022 på Trump National Golf Club, Bedminster.”

Beslutet kommer efter att Trumpsupportrar stormat Kapitolium i Washington DC. Fem människor dog i kaoset som följde. Presidenten har fått massiv kritik för att ha eldat på sina anhängare genom att upprepa sina grundlösa anklagelser om valfusk. Representanthuset kommer att rösta för att omedelbart avsätta Trump, enligt talmannen Nancy Pelosi.

Enligt new Jersey-nyhetssajten nj.com kommenterade PGA:s vd Seth Waugh beslutet så här i en telefonintervju:

– Efter onsdagens tragiska händelser kände vi att vi inte längre kunde hålla tävlingen på Bedminster. Skadan kunde ha blivit omöjlig att reparera. Det enda möjliga var att lämna.

Waugh valde att inte kommentera om han trodde att Trumporganisationen skulle inkomma med några rättsliga åtgärder.

Det är andra gången som PGA-touren väljer att flytta en tävling från en av Trumps banor. 2015 skulle PGA Grand Slam of Golf ha hållits på Trump National Los Angeles Golf Club, men tävlingen ställdes in sedan Trump yttrat sig nedsättande om mexikanska invandrare.

PGA-tourens avtal med Trump skrevs 2014. Bland annat avgjordes damernas US Open 2017 på banan i New Jersey, trots att det redan då fanns krav på att tävlingen skulle flyttas efter Donald Trumps nedsättande kommentarer om kvinnor under sin valkampanj.

Damgolfarna var inför tävlingen inte sugna på att prata om presidenten och hans eventuella besök, skrev DN.

Donald Trump är en hängiven golfare och äger flera banor i världen. Under sina fyra år som president har han fått kritik upprepade gånger för att han spelat golf i stället för att ägna sig åt viktigare saker, såsom i maj 2020 under Memorial Day.

Trump har vid flera tillfällen spelat golf med den svenska golflegendaren Annika Sörenstam, som den 1 januari tog över som ordförande i Internationella golfförbundet. Dagen efter stormningen av Kapitolium gav Trump Presidentens frihetsmedalj till Annika Sörenstam och den sydafrikanske golfaren Gary Player. Sörenstam har fått kritik för att hon tog emot medaljen.