Piteå tillåter publik: ”Knappt två skolklasser”

Fyra raka förluster och en negativ trend i tabellen. Då väljer Piteå att tillåta publik under onsdagens match mot Djurgården på hemmaplan.

Det är beskedet från Svenska fotbollförbundet med de nya riktlinjerna att det är okej att ta in 50 åskådare på matcher framöver, som gjort att norrbottningarna vill bjuda in ett fåtal personer per match.

– Vi har många trogna supportrar som verkligen längtar efter att få se fotboll. Tyvärr kan vi inte se till så alla får göra det, men 50 är bättre än inga, säger Rikard Fahlman.

Några biljettintäkter kommer det dock inte bli för Piteå. Platserna tilldelas supportrar som redan betalat för årskort, och de 50 som får se matchen mot Djurgården på plats kommer att vara utbytta mot 50 andra som vill komma på nästa match.

– För mig var det en självklarhet att om vi kan ta in en person, tio eller 50 – och kan göra det på ett sätt som uppfyller kraven – så ska vi självklart göra det. Det var glasklart.

Hur kommer ni hantera supportrarna?

– Vi kommer ta emot folk vid entrén och ha en handtvättstation, med handsprit. Sen får man gå vidare till nästa station där det kommer finnas ett antal funktionärer som tar med sig åskådare till den plats som de tilldelats. Med 50 personer blir det knappast några köer men redan där kommer vi se till att det inte blir någon trängsel.

Fahlman tillägger att funktionärer kommer vara extra uppmärksamma på platser där köbildning kan bildas – som entré, hamburgarkiosker och toaletter.

– Det här är ju inte ens två storklasser i antal. Jag ser inga problem med det här. Vi kommer säga det till besökarna också att ”det här måste skötas till hundra procent”.

Hur sprider ni ut de här 50 personerna på läktaren?

– Det är klart vilka sektioner vi ska använda och hur de ska sitta. Det finns en färdig plan för det.

Går det att se det här som ett test inför att ett större åskådarantal tillåts i framtiden?

– Jag har inte tänkt på det på det sättet. Utan bara att det här ska fungera till hundra procent. Har man släppt på så att vi kan ta emot 50 personer ska vi sköta det till punkt och pricka.

Men det här kan vara en viktig erfarenhet för er när publik är tillåtet i större utsträckning?

– Absolut. Det blir det. Då är det bra att vi har fått prova det här på en mindre grupp först. För någonting lär man sig alltid. Det är alltid något som man inte har tänkt på i en sån här situation. Då är det bättre att lära sig när det är 50 stycken än 300.

Piteå–Djurgården sparkar i gång klockan 19 på LF arena.

