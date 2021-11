Pizza och Instagram när världstian engagerar sig

Jannik Sinner är toppseedad i Stockholm Open och pratar gärna tennis men låter kanske än mer engagerad när han kommer in på mental ohälsa.

Under rubriken ”What's kept you moving” driver hans team på Instagram en kampanj för att få ungdomar att våga berätta hur de mår och ta hjälp av andra.

– Ett problem kan vara att ungdomar inte öppnar sig och vill prata om sina problem. Jag är likadan och pratar inte gärna med min mamma och pappa om mina problem, men det ska man göra, säger Sinner när han vid lunchtid ger DN en exklusiv intervju.

I kampanjen berättar personer från de mest skiftande områden vad de gör för att hålla ohälsan borta.

– ”What's kept you moving” är frågan som man kan ställa till varandra, hur man går vidare. Vi talar med folk om hur de känner sig, jag försöker göra något för andra och hoppas att det kan hjälpa dem.

Han kommer från norra Italien och fick tidigt känna på hur coronapandemin drabbade städerna.

– Sjukhusen var överfyllda och många av dem som dog visste man inte vad man skulle göra med, det var hemskt.

Tillsammans med några kamrater bestämde han sig för att genom ett pizza-projekt samla in pengar till ett hårt utsatt sjukhus i Bergamo.

– För varje pizza som såldes gick 50 kronor till sjukhuset, vi fick ihop 25 000 kronor.

Jannik Sinners farfar drabbades hårt av covid-19 men klarade sig.

– Han hade det tufft och låg på sjukhus. När man får det så nära sig så förstår man bättre andra som har någon i sin närhet som de verkligen bryr sig om.

Det var när coronapandemin kom i gång på allvar som Sinner började fundera på hur han kunde hjälpa andra.

– Vi pratade om vad vi kunde göra för att göra livet lättare, det var många som dog eller förlorade sina jobb. Jag känner att jag haft tur, vi har fått spela även om det varit utan publik.

Han växte upp i San Candido, en liten by i de italienska alperna med backarna utanför husknuten.

Tillsammans med sina kamrater åkte han skidor alla dagar i veckan utom två och på söndagarna var det tävlingar.

– Jag var mycket bättre på skidåkning än tennis när jag var liten.

Han blev italiensk mästare för sjuåringar och var på väg att sluta med tennisen.

Efter ett uppehåll på ett år ville pappa Hans-Peter ändå att Jannik skulle prova på tennisen igen.

– Enda rådet pappa gav mig var att svinga racket och slå så hårt du kan. Jag kände att jag gillade känslan att vara ensam med en motståndare på andra sidan.

Till en början fick han inga poäng i matcherna mot Hans-Peter men efter ett tag så ramlade poängen in.

– Nu vinner jag, säger Jannik med ett skratt.

Som junior undvek han turneringar med jämnåriga utan spelade hellre på ITP, det lägsta steget för professionella herrar, och ATP Challenger Tour, steget under ATP-touren.

Han medger att han tog den hårda vägen till toppen.

– Även om jag förlorade så fick jag träning och blev bättre och bättre. Jag visste att det inte skulle bli lätt. I början förlorade jag hela tiden, 2–6, 3–6, 2–6, 3–6, 2–6, 3–6, säger han och rabblar snabbt upp de mest vanliga förlustsiffrorna.

Som 17-åring fick han i februari 2019 ett wildcard till ATP Challenger Tour i Bergamo. Han hade aldrig tidigare vunnit en match på på touren, nu tog han hem hela turneringen.

– Tidigare hade jag aldrig slagit en spelare i topp 500. Segern var bra för självförtroendet och jag tog mig från topp 500 till topp 300 på rankningen.

Samma år vann han sin första match i en ATP-turnering, kvalade in till US Open där han förlorade mot Stan Wawrinka.

Kvartsfinalen i Franska öppna och segern i ATP-turneringen i Sofia var några av höjdpunkterna under 2020.

I årets Franska öppna ställdes Sinner mot Nadal i fjärde omgången.

– Han försökte hela tiden få mig ur balans med sitt spel. Jag servade för att ta hem första set men han bröt tillbaka och efter det hade jag ingen chans för han bara höjde sig.

Stjärnorna som så länge dominerat tennis börjar bli till åren. Roger Federer är 40 år, Rafael Nadal 35 år och Novak Djokovic 34 år.

Men Sinner vill inte döma ut dem än.

– De är alla fantastiska spelare och har väl 20 grand slam. De skapar tennishistoria och jag tycker att vi ska vara lyckliga över att vi spelar samtidigt för det är så mycket vi kan lära av dem.

Det är första gången han spelar Stockholm Open.

– Jag älskar inomhusturneringar och är här med tränaren Riccardo Piatti som var här med Ivan Ljubičić för kanske tio år sedan, det är en speciell turnering för honom.

Även om Sinner, som i dagsläget är rankad tia i världen, vinner Stockholm Open så räcker det inte för att ta en plats bland de åtta spelare som i nästa vecka göra upp i det prestigefyllda ATP-slutspelet.

– Jag är förste reserv, konstaterar Sinner.

När italienaren på onsdagskvällen går in i turneringen ser han ut att ställas mot dubble Wimbledon- och OS-vinnaren 34-årige Andy Murray.

En spelare han aldrig mött, bara tränat med.

– Andy höjer sig för varje vecka som går. Han har varit nummer ett, så det kommer bli tufft.

Läs mer: Andy Murray: ”Ville inte spela tennis längre”