Polisen: Väldigt svårt att se att man använder tårgas på fotboll

Det var Polistidningen som först rapporterade om att polismyndigheten köpt in granatpistoler och ska börja utbilda tårgasskyttar.

– Vid både demonstrationer och fotbollsmatcher är det fullt tänkbart att ta ut den här resursen, sade Jesper Molander till GP.

Det ledde till oro i supporterled.

– Det känns verkligen inte bra. Vi har sett tårgas i fotbollen tidigare där stora mängder, helt oskyldiga människor, blivit drabbade, sade supporterunionen SFSU:s ordförande Sofia Bohlin till Expressen.

Till DN säger Jesper Molander att det stämmer att det i teorin finns en möjlighet att använda tårgas i samband med fotbollsmatcher så som reglementet är skrivet, men han har mycket svårt att se att det skulle bli aktuellt i praktiken.

– Fotollen har absolut inte varit anledningen till att vi har tittat på den här metoden, utan det är demonstrationer historiskt, säger han.

Anledningen till att polisen vill kunna använda tårgas är att man tror att det är ett mildare sätt att lösa upp våldsamma situationer som pågår under lång tid vid till exempel en demonstration, än andra metoder som att rida in med hästar eller köra in med bilar i en folksamling, säger Jesper Molander.

– Vi ser att i praktiken skulle det här vara väldigt, väldigt svårt att genomföra i samband med fotbollsmatcher, och vi har inte heller sett någon sådan händelse historiskt som skulle kunna föranleda att vi skulle använda det inom fotbollen, säger Jesper Molander.

Tårgas kan användas inom det som kallas för särskild polistaktik, något som utvecklats och använts vid bland annat fotbollsmatcher på senare år. Det handlar i första hand om att reducera konflikter, med inriktning på dialog och kommunikation.

Den inriktningen kvarstår, lovar Jesper Molander.

– Den är i alla delar oförändrad, och påverkas inte av det här.

Samtidigt som särskild polistaktik används av poliser på fältet, har en konflikt trappats upp mellan fotbollen och myndigheten kring en annan del: strategin mot pyroteknik. Enligt den mycket omdiskuterade villkorstrappan kan polisen till exempel minska läktarkapaciteten för föreningar.

– Min bedömning är att särskild polistaktik är väldigt framgångsrik, även i en internationell jämförelse. Vi har kommit väldigt långt i många delar, dialogpolisen är till exempel något som många länder tittar på och vill ta efter. Sedan finns det många delar som påverkar den här processen naturligtvis. Och det är inte helt obekant med den här villkorstrappan och de tillståndsdelar som påverkar det här också, säger Jesper Molander.

Han vill inte kommentera villkorstrappan i övrigt, men säger:

– Jag kan konstatera att det (konflikten) såklart har påverkat stämningen mellan polisen och supportrar. Men det tror jag att de flesta har förstått av debatten.

