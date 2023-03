Polska kravet på ryska idrottare: Skriv under på att ni tar avstånd från kriget

Dokumentet som Kamil Bortniczuk vill se skulle innehålla formuleringar om att den aktiva idrottaren inte stödjer kriget i Ukraina. Det ska också tydligt framgå att idrottaren tar avstånd från de krigsförbrytelser som Internationella brottmålsdomstolen i Haag anklagar Rysslands president Vladimir Putin för.

– Om ryska idrottare skriver under ett sådant uttalande bjuder jag hjärtligen in dem till Polen och europeisk idrott, säger Bortniczuk i en intervju med den polska radiokanalen RMF.

IOK meddelade i tisdags via ordföranden Thomas Bach att man står fast vid sin linje att ”försöka hitta en väg” för ryska och belarusiska idrottare att delta i OS i Paris 2024 och Milano/Cortina 2026. Därför bör idrottare från de två länderna tillåtas delta i internationella tävlingar som kan fungera som kvaltävlingar till OS.

En stor sådan tävling är European games som samlar Europamästerskapen i 26 olika sporter i Polen i sommar mellan 21 juni och 2 juli.

Enligt polske idrottsministern Kamil Bortniczuk räcker inte de kriterier som IOK rekommenderar för ryskt och belarusiskt deltagande, som att de ska tävla under neutral flagg och att idrottare som aktivt stödjer kriget eller är kopplade till ländernas militär eller säkerhetsorganisationer inte ska tillåtas tävla.

– Det är så mycket självklarheter, och de är så vagt skrivna, så tvetydiga och det saknas så många kriterier att det är helt oacceptabelt, säger Bortniczuk till RMF.

– Kommer vi att bjuda in ryssar till European games? Självklart inte. Och det har vi kommit överens med Europeiska olympiska kommittén om. Det var ett fast villkor från vår sida. Vi kommer bara att bjuda in dem som ställer upp på villkoret jag nämnde tidigare och skriver under ett lämpligt uttalande mot kriget.

Även organisationskommittén för European games säger att man står fast vid att inte tillåta aktiva från Ryssland eller Belarus att delta vid sommarens mästerskap.

– Vi kommer inte tillåta att det sker, oavsett vilka diplomatiska ansträngningar som just nu görs, säger Marcin Nowak, ordförande i organisationskommittén, i ett uttalande på tävlingens webbplats.

