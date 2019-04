Populära Bengtsson satte ungdomarna på plats

Få segrare har blivit så omkramade och gratulerad av konkurrenterna som Rolf-Göran Bengtsson blev efter lördagskvällens seger i GP-hoppningen – den högsta hoppklassen utanför världscupen under tävlingarna i Scandinavium.

57-årige Rolf-Göran, som den här säsongen för första gången trillat ner från landslagets A-grupp till B-gruppen, är inte bara populär bland publiken utan också bland sina konkurrenter såväl de utländska som svenska.

Många vill se honom komma tillbaka till mästerskapsnivå igen, och lördagskvällens insats med hästen Carlyle visade att det inte alls är någon omöjlighet.

– Det värmer naturligtvis. Det var fint, säger Rolf-Göran Bengtsson om konkurrenternas gratulationer.

Under lördagskvällen valdes han också in i tävlingarnas Hall of Fame.

– Jag ville ju inte göra dem besvikna, så att de började fundera på om de hade valt in rätt ryttare, säger han med ett leende.

Lördagskvällens GP-hoppning blev en svensk uppgörelse.

Sju av de 30 startande var felfria, fyra av de sju var svenskar.

Segern kom att bli en kamp mellan rutinerade Rolf-Göran Bengtsson och 26-åriga Irma Karlsson och 28-åriga Stephanie Holmén.

När han kom in på banan som sista ryttare i omhoppningen var Irma i ledningen före Stephanie Holmén.

Rolf-Göran Bengtsson satte högsta fart från start och det höll hela vägen. I mål var han nästan två sekunder snabbare än Irma.

– Jag kände att min häst var pigg och fräsch, och chansen att rida sist i en omhoppning får man inte så ofta så jag ville verkligen ta den, säger han.

