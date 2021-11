Pr-film om Peking-OS inspelad i Xinjiang

Kina anklagas för att hålla personer tillhörande den muslimska minoritetsgruppen uigurer fängslade i Xinjiang-provinsen. Det är en av anledningarna till att ett stort antal människorättsorganisationer uppmanat till bojkott av OS.

Trots Xinjiang-provinsens roll i kritiken har Kina valt att spela in delar av en ny pr-film i området. Skådespelaren Jackson Yee och Gu Ailing, världsmästare i både halfpipe och slopestyle, spelar huvudrollerna i filmen ”A date with snow and ice”.

”Vi hoppas att publiken kommer att intressera sig för att delta i aktiviteter som skridsko och skidor, skaffa fler vänner och njuta av vintersporternas charm”, säger Ding Sheng om filmen enligt sajten Insidethegames.

Ding Sheng står även bakom filmer som ”Little big soldier”, ”Police story 2013” och ”Railroad tigers” med Jackie Chan i huvudrollen.

OS i Peking invigs den 4 februari.