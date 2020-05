Profilerna som lämnat fotbollsallsvenskan

Marcus Danielson, Djurgården

En ytterst vältajmad affär för Djurgården. Danielson såldes till kinesiska Dalian Professional den 28 februari, för 50 miljoner kronor. Ett par veckor senare var coronakrisen ett faktum.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Markus Rosenberg, Malmö FF

Efter 18 år i toppfotbollen, med spel i Nederländerna, Tyskland, Spanien och England, slöts cirkeln. Rosenberg avslutade karriären som matchvinnare i Europa League-mötena mot Dynamo Kiev i sista hemmamatchen och borta mot FC Köpenhamn.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Johan Wiland, Hammarby

Veteranmålvakten återhämtade sig aldrig riktigt efter axeloperationen hösten 2018. Det blev bara sju matcher förra säsongen, och i februari meddelade Wiland att han slutar.

Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Nikola Djurdjic, Hammarby

Lämnade Hammarby under uppmärksammade former och skrev i januari kontrakt med kinesiska Chengdu Better City. Gjorde 26 mål på två säsonger i Hammarby.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Tarik Elyounoussi, AIK

Efter två säsonger lämnade norrmannen AIK och gick till Shonan Bellmare i den japanska ligan. Anfallaren gjorde 19 mål i AIK-tröjan.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Lasse Vibe, IFK Göteborg

Dansken kom tillbaka till Göteborg förra säsongen efter spel i England och Kina och skrev ettårskontrakt. Direkt efter säsongsslutet flyttade han hem till Danmark och toppklubben FC Midtjylland.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg

Slitstark mittfältare som gjorde sin tredje sejour i Göteborg. Skrev treårskontrakt 2019, men värvades i januari av italienska Genoa.

Foto: Jörgen Jarnberger/Bildbyrån

Stefan Ishizaki, Elfsborg

Debuterade i toppfotbollen redan 1999, för AIK. Avrundade nu karriären, vid 37 års ålder, i Elfsborg där han blev svensk mästare både 2006 och 2012.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Philip Haglund, Sirius

Återvänder till moderklubben Brommapojkarna efter en karriär som inneburit spel i Heerenveen, IFK Göteborg, Hammarby och senast i Sirius.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Tom Pettersson, Östersund

Efter tre säsonger i Östersund beslöt lagkaptenen Pettersson att lämna klubben. I slutet av december fick han klart med ny klubb, FC Cincinnati i amerikanska MLS.

