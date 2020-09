Publiken tillbaka i Tyskland – 47.000 ser helgens premiärer

Trots att smittspridningen av covid-19 tagit fart igen i Tyskland är fotbollspubliken på väg tillbaka. Men bilden är splittrad.

När Bayern München i fredags kickade i gång ligasäsongen med att krossa Schalke 04 med 8–0 var det meningen att 7.500 åskådare skulle släppas in. Det motsvarar tio procent av kapaciteten på Allianz Arena. Men i sista stund gick staden München in och stoppade all publik, eftersom antalet smittade av covid-19 i området de sju senaste dagarna har överskridit 35 per 100.000 invånare.

De tyska förbundsstaterna har bestämt att Bundesligaklubbarna kan ta in upp till 20 procent av arenakapaciteten om antalet nya smittade ligger under 35.

I Köln skulle 9.200 åskådare se lördagens premiärmatch mot Hoffenheim, men även där blev det tomma läktare efter ett sent beslut. Något högt jubel blev det därför inte när Sebastian Andersson i sin debut gjorde Kölns 1–1-mål och även låg bakom 2–2-målet i matchen som slutade 2–3.

Bremen–Hertha Berlin och Stuttgart–Freiburg sågs av drygt 8.000 åskådare.

De 10.000 biljetterna till kvällsmatchen mellan Dortmund och Mönchengladbach gick främst till de som har Dortmund som bostadsort, för att kunna spåra eventuella smittkedjor.

Supportrarna måste också ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vissa klubbar ger biljetter i första hand till säsongskortsinnehavare som inte har krävt sina pengar tillbaka för tidigare uteblivna matcher. I andra hand till de med säsongskort som krävt pengar tillbaka.

Fansen uppmanas att ta sig till arenorna med bil eller till fots och att undvika köer i korvståndet.

Hos Eintracht Frankfurt ges en utförlig beskrivning till åskådare om eventuella toalettbesök:

”Besökare instrueras att inte samtala med andra sittande besökare om de går på toaletten under spelet”.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten satt ett tak på 500 personer, oavsett hur stor arenan är. Inom hockeyn och fotbollen önskar man att kunna ta in fler åskådare än så.

Klubbarna väntar nu på besked från regeringen i frågan. Ett besked som enligt inrikesminister Mikael Damberg ska komma ”inom väldigt kort tid”.

I England blev Carlisle United i fjärdedivisionen först med att ha publik när 1.000 åskådare på Brunton Park såg matchen mot Southend.

Carlisle är en av åtta klubbar som ingår i den brittiska regeringens pilotprojekt att tillåta ett litet åskådarantal.

Senare på lördagen sågs även matcherna Norwich–Preston och Middlesbrough–Bournemouth i Championship av 1.000 åskådare.