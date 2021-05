Publikfest i Danmark – åtta åskådare i Sverige

När FC Köpenhamn slog Århus under måndagskvällen sattes ett publikrekord för den danska superligafotbollen under coronapandemin – 10.365 åskådare såg matchen på Parken i den danska huvudstaden.

– Vi är mycket glada över att vi har fått tillbaka publiken igen. Detta är tredje omgången i vår som vi har kunnat välkomna åskådare till matcherna. Med vår superligamodell har vi en väl beprövad process för att genomföra matcherna på ett säkert sätt, säger Claus Thomsen, vd i Divisionsforeningen, som är Danmarks motsvarighet till Svensk elitfotboll (Sef).

Under stora delar av pandemin har danskarna fått leva med hårdare restriktioner än svenskarna, men vad gäller publik på fotbollsarenorna har det varit annorlunda. Under sommaren och tidig höst i fjol genomfördes 46 matcher i den högsta herrserien i enlighet med den så kallade superligamodellen med en sammanlagd publiksiffra på 110.000 åskådare.

– Under dessa matcher har vi inte haft någon smittspridning och vi kan även nu se att det inte varit någon smittspridning under årets två första omgångar med publik, säger Claus Thomsen.

I Sverige gäller fortsatt ett publiktak på åtta åskådare, men i mitten av maj kan det bli aktuellt att få släppa in 500 åskådare. Enligt det senaste beskedet kommer det vara gällande maxtak oavsett en arenas kapacitet och Svensk elitfotboll (Sef) har vid flera tillfällen kritiserat regeringen och Folkhälsomyndigheten för bristande dialog med fotbollsrörelsen.

Samtalsklimatet har varit ett annat i Danmark, enligt Divisionsforeningen.

– Vi fick tidigt gehör för vår superligamodell, men om vi inte hade kommit med en lösning och dokumentation kring hur matcherna kunde genomföras på ett smittsäkert sätt hade nog ingenting hänt, säger Claus Thomsen och fortsätter:

– Sett till omständigheterna har vi haft en god dialog med regeringen och myndigheterna för att hitta en lösning.

Parken var under måndagskvällen uppdelad i 22 sektioner där det fick vara 500 åskådare per sektion. Åskådare var tvungna att uppvisa ett coronapass för att bli insläppta. Där skulle det exempelvis framgå att man testats negativt för covid-19 de senaste 72 timmarna eller att man är färdigvaccinerad.

– Det största problemet med modellen är att den är dyr. Kostnaderna för att genomföra en enskild superligamatch är 40–50 procent högre jämfört med en vanlig säsong, säger Claus Thomsen.

Kortsiktigt ger det inget klirr i kassan för klubbarna att släppa in begränsat med publik.

– Men det är otroligt viktigt med publik på läktarna av många orsaker. Det har varit nästan ett helt år där klubbarna inte har kunnat hålla det man har lovat mot sina supportrar, sina säsongskortsinnehavare och sina sponsorer.

För Danmark har det varit extra viktigt att kunna ta emot publik under sluttampen av fotbollssäsongen, som avgörs höst–vår. I sommar är Köpenhamn och Parken värd för tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal i EM. Att garantera publik på läktarna har varit ett krav från Uefa (europeiska fotbollsförbundet) gentemot de elva värdstäderna.

– Nu har vi en välbeprövad modell för när EM ska arrangeras. Skillnaden då blir att man kommer att ha sektioner om 1.000 åskådare per sektion, vilket gör att Parken kan komma att ta in runt 16.500 åskådare under EM, säger Claus Thomsen.

Fakta. Superligamodellen Här är några av grundbultarna i den så kallade superligamodellen som tagits fram av fotbollen i Danmark för att kunna släppa in åskådare på läktarna under pandemin: ● Sittplatser ska vara uppdelade i sektioner där det får vara upp till 500 åskådare per sektion. Varje sektion har en egen in- och utgång till arenan samt egna toaletter och kiosker. ● Åskådarna får en tilldelad sittplats och det ska vara en meter mellan åskådarna. ● Krav på munskydd förutom när man sitter på sin tilldelade plats. ● Krav på coronapass för personer över 15 år. ”Passet” ska visa att man tagit ett negativt covid-test som är högst 72 timmar gammalt eller att man är färdigvaccinerad. Ett positivt covid-test som är minst 14 dagar gammalt eller högst 180 dagar gammalt är också giltigt. ● Biljetten är personlig och man måste sitta på sin tilldelade plats för att garantera eventuell smittspårning efter matchen. ● Inga bortasupportrar släpps in. Källor: Divisionsforeningen, FC Köpenhamn Visa mer

