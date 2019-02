Publikskandalen kan bli miljonsmäll för Blåvitt

Bara ett lag fanns på plats när den från i måndags avbrutna cupmatchen mellan IFK Göteborg och Gais skulle återupptas på tisdagseftermiddagen. Gais ledning hade efter ett möte på förmiddagen meddelat att man inte skulle komma till spel. Orsaken var att lagets målvakt, Marko Johansson, som var den spelare som var närmast läktaren när fyrverkeripjäserna kom flygande in på Bravida Arena i måndags kväll, drabbats av en hörselskada och att laget därmed ansåg sig försvagat.

”Gais samlade känslomässiga uppfattning hos ledare, lag, klubbchef och styrelse är att allt annat än att klubben tilldöms segern med 3–0 vore en förlust för fotbollen och en acceptans för gårdagens omfattande ordningsstörningar”, sade klubbchefen Erik Bergkvist i ett uttalande som man även skickade till Svenska fotbollförbundet.

Men efter att även IFK Göteborg skrivit till förbundet och förklarat att man inte ville vinna matchen på walkover och där man vädjade till förbundet att hitta ett nytt datum ställde sig Gaisledningen positiv till att spela färdigt matchen vid ett senare tillfälle.

Förbundets tävlingskommitté jobbade under tisdagen för att hitta ett nytt speldatum före helgens sista omgång, där Gais möter Nyköping och IFK Göteborg ställs mot Örebro.

Publikskandalen blir en ekonomisk smäll för IFK Göteborg, som sedan tidigare har en ansträngd ekonomi. I ett öppet brev till klubbens medlemmar, supportrar och sponsorer skrev klubbdirektören Max Markusson att det på grund av minskade intäkter och ökade kostnader handlar om en summa på över en miljon.

– Vi vill markera att det här får långsiktiga konsekvenser, sade Markusson.

Många ställde sig frågande till hur så mycket fyrverkeripjäser kunde smugglas in på Bravida Arena under det som klassades som en högriskmatch.

– Vi kan säga är att det inte togs in under match via säkerhetskontroller utan det här var noga planerat, sade Markusson och hoppades att de skyldiga ska kunna identifieras och lagföras.