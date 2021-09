Kiese Thelins första landslagsmål på tre år fixade svensk seger

Aldrig tidigare hade Sverige och Uzbekistan mött varandra i fotbollssammanhang. Varken på herr- eller damsidan. På Friends arena tog det sex minuter – sedan hade Robin Quaison fixat en svensk ledning när hans inspel från vänsterkanten styrdes in i eget mål av Abdulla Abdullajev.

Det var allt som behövdes för att Sverige inte skulle släppa greppet om den här matchen, även om Uzbekistan i den andra halvleken satte ett reduceringsmål. Det innebär att den bittra åttondelsfinalen mot Ukraina i sommarens EM är landslagets enda förlust i år.

Trots det var förbundskaptenen Janne Andersson inte helt nöjd med insatsen.

– Vi inleder bra men sedan går vi ner i tempo och det blir en match på deras villkor. Helheten är jag inte nöjd med däremot finns det delar som är bra, säger han efteråt.

Robin Quaison, som inledde på bänken mot Spanien, låg nu bakom ett tidigt svenskt ledningsmål. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det var en helt ny svensk startelva jämfört med matchen mot Spanien som äntrade gräsmattan på söndagen.

I anfallet ersattes Alexander Isak och Dejan Kulusevski av Robin Quaison och Isaac Kiese Thelin och så fortsatte det ända ner till målvaktspositionen där Kristoffer Nordfeldt startade i stället för Robin Olsen.

Och den nykomponerade elvan hade inledningsvis inga större problem med uzbekerna: från den första minuten var det ett Sverige som kontrollerade tempot i matchen.

Trots det tidiga målet fortsatte det svenska landslaget att anfalla. Såväl Kiese Thelin som Mattias Johansson hade farliga lägen att utöka ledningen under matchens första 25 minuter. Men ytterligare ett mål var på gång och, precis som vid det första, kom även det andra från vänsterkanten.

En dryg halvtimme in i den första halvleken styrde Isaac Kiese Thelin från nära håll in Jesper Karlssons inspel. Det var anfallarens fjärde landslagsmål och det första sedan 2018 efter att han under ett par år stått utanför landslagstruppen.

– Det var ett tag sedan jag var här så jag försöker visa mig från min bästa sida på träning och match. Så det var kul att få starta och göra mål, säger Kiese Thelin.

Eldor Sjomurodov gjorde Uzbekistans enda mål i den andra halvleken. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Uzbekistan hade i långa stunder stora problem med att få igång ett sammanhängande anfallsspel. Men i den andra halvleken tog laget över mer av spelet. Med omkring 20 minuter kvar att spela satte Eldor Sjomurodov, till vardags i italienska Roma, också ett reduceringsmål när han fri med Nordfeldt kyligt bredsidade bollen bredvid den svenska målvakten.

– Det var en bra prestation av deras forward även om det är lite onödigt att släppa in ett mål, säger Janne Andersson.

Sverige hade sedan flera lägen att utöka ledningen, men några mål blev det inte. På onsdag väntar VM-kvalmatch mot Grekland för det svenska landslaget.

– Det är en bra vana att vi vinner fotbollsmatcher och det hoppas jag vi kan fortsätta göra. Det kommer behövas för nu är det bara tävlingsmatcher kvar. Det gäller att vi presterar på topp, säger Janne Andersson.

Fakta. Startelvorna Sverige: (4–4–2): Kristoffer Nordfeldt; Mattias Johansson, Marcus Danielson, Joakim Nilsson, Martin Olsson; Jesper Karlsson, Mattias Svanberg, Jens Cajuste, Ken Sema; Robin Quaison, Isaac Kiese Thelin. Uzbekistan: (4-3-3): Eldorbek Sujunov; Chojiakbar Alijonov, Dostonbek Tursunov, Abdulla Abdullajev, Farrukh Sajfijev; Odiljon Xamrobekov, Jaloliddin Masjaripov, Otabek Sjukurov; Eldor Sjomurodov, Farukh Ikramov, Ojbek Bozorov Visa mer

