Racketkriget: Padel ett hot mot tennisen?

Det råder delade meningar om när padelsporten kom till Sverige. Enligt somliga föddes den i Båstad för ungefär tio år sedan.

Och enligt andra var det redan 1998, när Thommy Andersson snickrade ihop en bana i plywood efter att ha upptäckt sporten på en resa till Marbella.

Klart är att den växt kraftigt sedan dess.

Fotbollsstjärnorna Zlatan Ibrahimovic och Markus Rosenberg är två exempel på entusiaster med egna padelhallar som fått intresset att växa. Men den stora anledningen till varför padeln fått sådant genomslag anses vara att sporten är så lätt att utöva och därför lockar till sig vanliga motionsidrottare.

Zlatan Ibrahimovic under invigningen av hans padelhall. Stjärnan är en av de som fått intresset för sporten att växa. Foto: Nicklas Thegerström

2017 kom den stora padelboomen och för varje år har antalet spelare sedan nästan fördubblats. Vad gäller bokade banor hade man 2017 lite drygt 98.000 bokningar. 2019 var siffran nästan 550.000, enligt Padelförbundet.

– Man trodde ju bara att det var en fluga och att den skulle dö, men nu har den ju visat att den är etablerad. Det låg även en ansökan för att bli en OS-sport, men corona kom emellan, säger Per Carlsson som sitter i Padelförbundets styrelse.

I takt med att padeln växt har förbundet allt mer känt att man förtjänar en plats i Riksidrottsförbundet (RF).

Inför riksidrottsmötet 2019 lämnades en ansökan om medlemskap in, men den fick avslag.

Ett märkligt beslut, enligt Per Carlsson som ansvarade för ansökan.

– Avslaget grundades på att det påminde för mycket om existerande sporter som tennis och squash. Alla andra punkter uppfyllde vi med råge. Både antal klubbar och antal utövare. Vi är den sport som växer absolut snabbast för närvarande i Sverige och har blivit en riktig breddidrott. Så det var ett mycket märkligt beslut tyckte vi naturligtvis. Den är inte alls lik tennisen på många sätt. Vi räknar likadant och har tennisnät, men det är väl det enda i princip.

Per Carlsson i Padelförbundet tror att tennisen känner sig hotad av padeln. Enligt Thomas Wallén på Tennisförbundet var det inte orsaken till vad som skedde på riksidrottsmötet. Foto: Jorma Valkonen/TT

Tennisförbundet, som redan är medlem i RF, var ett av de förbund som valde att lägga ner sin röst.

Enligt Per Carlsson är en av orsakerna till det att Tennisförbundet anser att padelns framfart har haft negativa konsekvenser för sporten.

– Ja, vi har förstått det och jag har bemött det i samtal med Tennisförbundet också. Jag kände att det nog var det som var roten till att tennisen inte valde att säga ja till vår ansökan, utan lite fegt la ner sin röst. När man lägger ner sin röst skickar man en signal till de andra specialförbunden att man inte är helt med på det. Även om de sa i sitt anförande att de stöttade oss. Jag tror att vi kommit med annars, säger han och fortsätter:

– Vi är en av de stora aktörerna till och med. Är man över 55 klubbar i Sverige tillhör man en större grupp och vi är ju i den divisionen. Är vi inte större än tennis i dag så kommer vi bli större än tennisen. Folk bestämmer själva.

Tennisförbundets ordförande Thomas Wallén nekar till att padelboomen skulle vara orsaken till att man lade ner sin röst.

– Nej det var det inte. Det var andra anledningar som gjorde det. Det var snack om att vi skulle gå ihop och bilda ett racketförbund med tennis, squash, badminton och padel. Riksidrottsförbundet ville ha en större enhet. Det är lättare att administrera ett förbund än fyra olika. Där skulle padeln komma tillbaka med något förslag i januari, men det har inte hänt någonting med det. Så jag tror att det är upp till padeln att ta lite initiativ där. Vi är öppna för en dialog. men det är stå i den frågan i dag.

Men de ansökte om att bilda ett eget förbund, hur ställde ni er till det?

– På grund av att diskussionerna pågick om att gå ihop som racketförbund valde vi att lägga ner vår röst. Det var det vi skulle diskutera, säger han.

Padel spelas i par. Här bild från damernas SM-final i september. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Bålsta Tennisklubb har sedan två månader tillbaka både tennisbanor och en padelbana.

Mats Månsson, ordförande i Bålsta TK, upplever att padelns tillväxt haft en viss påverkan på tennisen.

– Jag ser att en del vi haft som tennisspelare gått över till padel så visst har den en påverkan.

Beslutet att ta bort en tennisplan och anlägga en padelbana kom eftersom grannlokalens fyra padelbanor ständigt var uppbokade.

– Kan vi rida en stund på boomen, få in intäkter och ha kvar våra anställda så var det ett bra alternativ, säger han.

Är det lönsamt med padel?

– Det är det väl. Vi har mer intäkter på den banan än vi har på tennisbanorna på ett sätt. Hade vi inte haft juniorträning där folk tränar och betalar in avgifter så är padeln betydligt mer lönsam. Räknar man in träningsverksamhet och sådant börjar man hamna ungefär likvärdigt. Träningsverksamheten vet man vad man har för intäkter för under hela terminen. Padeln vet vi inte från dag till dag. Vi säljer bara löstider beroende på hur folk vill spela.

Det finns inga planer på padelbanor i Kungliga tennishallen. Här Mikael Ymer under Davis Cup-matchen mot Chile i mars. Foto: Erik Simander/TT

Mats Låftman, ordförande i Kungliga Tennisklubben, säger att det för deras del inte är aktuellt att anlägga någon padelbana, oavsett hur ekonomiskt lönsamt det är.

– Jag förstår det kortsiktiga tänket med föreningar som tar bort tennisbanor eller expanderar med padelbanor. Men jag förstår inte poängen mer än att man om man har dålig ekonomi kan fatta kortsiktiga och kanske lite felaktiga beslut. De föreningarna är också bildade för att värna tennissporten och utbilda tennisspelare som vår förening är.

Låftman lyfter fram Spanien som ett av de tennisländer som upplever stora konsekvenser av padelns intåg.

– De har konverterat väldigt många tennisbanor till padelbanor. Förbundet där upplever att det är en kris i spansk tennis, det tycker inte vi här. Vi tycker att Nadal och hans landsmän vinner allting om inte Djokovic vinner, men så ser inte de på tillväxten. De skyller det enbart på padeln och att tennisen tog in en annan sport till sina klubbar och verksamheter. Men det är klart att de kunnat få en kris ändå och att de skyller på något som går att ta på, säger han.

Ser du några risker för tennisen i Sverige i och med att intresset ökar för padel?

– Golfen var en lika stor risk för tennisen när den hade sin jätteboom. I en tennisklubb med junior och nybörjarvuxna kommer de säkert välja padel för att det är lättare att spela match, det kan man nästan göra första timmen man spelar. Då är det klart att det kommer äta från tennisen. Men i det stora perspektivet tror jag att alla idrotter tävlar mot varandra.

Oavsett om padel fortsätter att expandera så tror inte Mats Låftman att tennisens status är hotad.

– Alla idrotter har olika karaktärer och hur poppis innebandy än är så förstår vi ju att vi inte kommer att få uppleva ett innebandy-VM i nivå med fotbolls-VM. Och vi kommer heller inte att få uppleva ett Wimbledon i padel.