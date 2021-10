Rakell tvåmålsskytt vid förlängningsförslust

Rakell störde framför målet dryga minuten in i första perioden och fick tag på en retur, i kamp med Minnesotas Jonas Brodin, och matchens första mål var ett faktum.

Tidigt i andra perioden var Rakell framme igen, och lyckades styra ett skott från Jamie Drysdale som lite turligt letade sig in bakom Cam Talbot.

Målen var nummer tre och fyra på sex matcher för den Spångaskolade 28-åringen.

Men svenskinsatserna till trots gick det inte hela vägen. Vid full ordinarie tid stod det 3–3, och Minnesota kunde avgöra i förlängningen via Ryan Hartman, där Brodin noterades för en assist.

I Pittsburgh höll sig Marcus Pettersson framme när Toronto kördes över med hela 7–1. Den 25-årige Skellefteåsonen sköt ett skott som styrdes in via Drew O´Connor drygt halvvägs in i första perioden. Toronto svarade snabbt och inom en minut hade Jason Spezza kvitterat, där Pierre Engvall var inblandad i förarbetet.

Men i andra perioden rasslade målen in för Pittsburgh. Marcus Pettersson noterades för ytterligare en assist, samt gjorde 5–1 med ett välplacerat skott nära vänsterkrysset. Han utsågs dessutom till en av matchens bästa spelare.