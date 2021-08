Rangers pensionerar Henrik Lundqvists nummer – hissar upp tröjan i Madison Square Garden

Efter att Henrik Lundqvist meddelat att han inte kommer att återuppta sin ishockeykarriär dröjde det inte länge förrän klubben han tillbringat längst tid hos, New York Rangers, tog beslutet som för evigt placerar den svenske målvakten bland NHL-klubbens främsta någonsin.

I ett inlägg på Twitter meddelar Rangers att ”Kungen av New York” i samband med någon match den kommande säsongen kommer att få sin tröja hissad upp i taket på Madison Square Garden och att hans nummer 30 kommer att pensioneras för all framtid.

”Det är med blandade känslor som New York Rangers skickar största lyckoönskningar och hjärtlig tacksamhet till Henrik Lundqvist efter tillkännagivandet att han avslutar karriären. Henriks hängivenhet gjorde honom till en av de bästa målvakterna att någonsin spela hockey och vi är så lyckosamma att ha fått bevittna hans storhet från första parkett under 15 års tid”, skriver New York Rangers som avslutar meddelandet:

”Henrik är, och kommer alltid att vara, en Ranger.”

Artikeln uppdateras