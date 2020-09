Rapport från en träning: ”Allt vi gör i höst har betydelse”

Vad: Herrfotbollslandslagets träning inför hemmamatcherna i Nations League, mot Frankrike (5 september) och Portugal (8 september).

Var: Stockholms stadion.

Vädret: Några grå moln hängde inledningsvis runtom Stockholms stadion, men väl på planen sken solen under höstens första dag.

Var alla med?

Nej. John Guidetti (se nedan) anslöt först efter träningen. Sebastian Andersson rehabtränade på hotellet efter att ha spelat match med Union Berlin i söndags.

Vad tränade man på?

En typisk lugn första träning under en landslagssamling. Spelarna, som kommer från olika förutsättningar till följd av coronaviruset, hade heller inte tränat ihop sedan november.

Victor Nilsson Lindelöf kliver ur spelarbussen inför landslagssamlingens första träning. Samlingen omgärdas av coroanrestriktioner. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Var träningen coronaanpassad?

Ja. I alla fall i spelarnas relation till bevakande press. Intervjuer med fyra utvalda spelare – Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Marcus Berg och Karl-Johan Johnsson – genomfördes med stora avstånd. Selarna på stadions löparbanor. Journalisterna, som feberkontrollerats på vägen in, på läktaren.

”Allt vi gör i höst kommer att ha betydelse”

Det är inget VM- eller EM-kval utan snåriga Nations League som inleder landslagsåret 2020, januariturnén borträknad. Turneringen kan innebära en räddningsplanka till VM 2022 men är desto mer intressant rankningsmässigt inför det kommande VM-kvalet.

Hur värderar Janne Andersson matcherna?

”Jag har funderat på det. Men så sällan som vi träffas gäller det att göra det så bra som möjligt. Varje match kan skapa ett bättre läge inför lottningen”, säger förbundskaptenen.

John Guidetti ansluter till truppen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Utropstecken: Petad Guidetti in i truppen

John Guidetti petades från Janne Anderssons ursprungliga trupp. Men sedan Martin Olsson återkallats på grund av coronautbrottet i Helsingborgs IF och med ”några spelare som har lite småkänningar” tar förbundskapten Janne Andersson in en extra spelare, säger han. Guidetti anslöt till truppen efter tisdagens träning.