Rapport inför en bandypremiär

Premiäromgången

13 november:

Edsbyn–Villa Lidköping

Sirius–Sandviken

Bollnäs–Tellus

AIK–Hammarby

14 november:

Frillesås–Broberg

Motala–Vänersborg

15 november:

Västerås–Vetlanda

Villa tränarnas favorit

Får man tro på elitseriens tränare blir Villa Lidköping mästare. 2019 års mästarlag får tio guldtips av 14 möjliga. AIK får två röster, Västerås och de regerande mästarna Edsbyn varsin.

Skarpskytten Edlund

Christoffer Edlund är tillbaka i svensk bandy efter en säsong i Ryssland och kommer att sätta motståndarnas försvarare och målvakter i arbete. Inte mindre än sju gånger har Edlund vunnit skytteligan i elitserien. En gång med Vetlanda och sex gånger med Sandviken. Nu tror 13 av elitseriens tränare att han även gör det med Villa. Bara Västerås tror Erik Pettersson (AIK) blir skyttekung.

Comebacken

Daniel Andersson gör comeback efter tre år utan bandy. Den förra Villa-stjärnan har tagits plats i AIK:s guldsatsning.

Tio spelare saknas i Tellus

IK Tellus saknar tio spelare i fredagens bortapremiär mot Bollnäs. Fyra spelare är sjuka i misstänkt corona, tre är avstängda och lika många är skadade.

– Skadorna och sjukdomarna har avlöst varandra den senaste tiden. Klart det är oroväckande, säger tränaren Jonas Lindqvist

Nykomlingen som är tillbaka i elitserien efter ett år i allsvenskan är tippat som ett bottenlag.

– Ja, det är vi. Men vi har en annan målbild inom laget. Vi vet att kapaciteten finns och jag tror att vi kan överraska, säger Jonas Lindqvist.

Tronskiftet

Hammarby hade det tungt mot AIK förra säsongen, två förluster i elitserien och utslaget av rivalen i åttondelen. Dessutom förlust i svenska cupen. Tronskiftet var ett faktum. Redan i årets premiär, 13 november, möts Stockholmsklubbarna.

Sex heta övergångar

Erik Pettersson, från Neftjanik till AIK.

Johan Esplund, från Villa Lidköping till AIK.

Christoffer Edlund, från Jenisej till Villa Lidköping.

Joakim Andersson, från Villa Lidköping till Vetlanda.

Daniel Mossberg, från Bollnäs till Hammarby.

Patrik Nilsson, från AIK till Bollnäs.

Guldlagen

Topplistan över svenska mästare:

20 Västerås SK

12 IFK Uppsala, Edsbyns IF

9 IF Boltic, Sandvikens AIK

5 Örebro SK, IK Sirius, Brobergs IF

4 IK Göta, Slottsbrons IF

3 AIK, IF Göta, Katrineholms SK, Vetlanda BK

2 Bollnäs GoIF, Djurgårdens IF, Falu BS, IK Huge, Skutskärs IF, Hammarby IF

1 SK Tirfing, Nässjö IF, Västanfors IF, Ljusdals BK, IFK Motala, Villa Lidköping BK

SM-finalen 2020

Edsbyn besegrade Villa Lidköping med 5–1. Mattias Hermansson blev finalhjälte med tre mål. Matchen spelades på Studenternas i Uppsala utan publik.

SM-finalen 2021

Herr- och damfinalen ska spelas i Uppsala lördag 20 mars 2021.