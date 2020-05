Han avslöjade fotbollens mörka hemligheter – nu ställs han inför rätta

Football Leaks har skakat om hela fotbollsvärlden sedan det startade i Portugal för fem år sedan, genom att publicera fotbollsspelares hemliga kontrakt och dokument som berör några av sportens största stjärnor och klubbar.

Men i upphovsmannen Rui Pintos hemland har projektet ofta tolkats genom supporterrivalitetens raster.

– Du vet, jag är Benficasupporter, så jag kommer att försöka underminera ditt arbete, säger frilansjournalisten António Pedro Pereira på telefon från Portugal.

Han skämtar, såklart.

För några veckor sedan publicerades en artikel i New York Times som beskriver den portugisiska storklubben Benfica som en ”suverän stat”. Diplomaten och förre europaparlamentarikern Ana Maria Gomes menar att klubben har uppnått så mycket inflytande i samhället att den kan utöva ”state capture”, en såpass hög grad av strukturell korruption att ett företag – eller i det här fallet en fotbollsklubb – kan påverka själva staten.

Klubben svarade på artikeln i en bitvis sarkastisk text på sin hemsida, och avfärdade påståenden om att Benfica skulle utöva illegitim påverkan på det portugisiska samhället som konspirationsteorier.

António Pedro Pereira skakar av sig supporterperspektivet och säger att det stämmer att företrädare för Benfica har problem med korruption – men så är det hos den stora rivalen Porto också. Samtidigt kan man inte jämställa dem, för Benfica är den mäktigaste klubben, menar han.

Blommorna blommade inte i april: det är Benficas fel. Benfica svarar: nej, Porto spred gift i marken, det är de som är bovarna.

Rui Pinto är Portosupporter, men han har publicerat dokument inifrån alla de tre stora portugisiska klubbarna: Porto, Sporting och Benfica. António Pedro Pereira säger att det pågår ett massivt propagandakrig mellan Benfica och Porto, och även Football Leaks används som ammunition.

– Ja, de använder allt. Blommorna blommade inte i april: det är Benficas fel. Benfica svarar: nej, Porto spred gift i marken, det är de som är bovarna. Jag skämtar, men du förstår poängen.

Rui Pinto väntar nu på att ställas inför rätta, och i april uppmärksammade portugisiska medier att en av de tre domarna som utsetts i målet, Paulo Registo, uttryckt sitt supporterskap för Benfica i sociala medier, och vid ett tillfälle gillat en post där Rui Pinto kallades ”pirat”.

”Vi anser att han har gett anledning att betvivla hans opartiskhet”, skriver en av Rui Pintos försvarsadvokater, Francisco Teixeira da Mota, i ett mejl till DN.

15 februari i år samlades hundratals människor för att demonstrera för att Rui Pinto skulle friges. Foto: João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Paulo Registo har själv bett att få ursäktas från målet. Men advokaterna har krävt att ytterligare en domare tas bort på grund av intressekonflikter. Innan rätten tagit ställning till om domarna ska bytas ut kan inget datum sättas för Rui Pintos rättegång.

Rui Pinto har gett över 70 miljoner dokument till den tyska tidningen Der Spiegel, som delat dem med det internationella journalistnätverket European Investigative Collaborators. Enligt The New Yorker är omfånget dubbelt så stort som ”Panama Papers”, 60 gånger så stort som den förre CIA-konsulten Edward Snowdens läcka.

Rui Pinto kallas, precis som Snowden, för visselblåsare, men han har inte haft någon roll på insidan av fotbollsvärlden. Hans plattform kallas för Football Leaks, men har dokumenten läckt, eller har han tagit dem?

Medan coronapandemin har lett till att stora delar av Europas befolkning har stängts in i sina hem, har Rui Pinto släppts från fängelset där han satt i ett år, och är nu under husarrest. Antalet brott som han är anklagad för har reducerats från 147 till 90.

Han står åtalad bland annat misstänkt för att ha utövat utpressning mot agentfirman Doyen Sports. Rui Pinto säger att han var naiv och ångrar vad han gjorde, men att allt han ville var att få en bekräftelse på hur tvivelaktig företagets verksamhet var genom att se hur mycket de var beredda att betala för hans tystnad. Han hade aldrig för avsikt att ta emot några pengar, säger han.

– Jag ville bara se hur värdefullt det var, hur viktiga dokumenten och informationen var för Doyen, sade han i en intervju med Der Spiegel förra året.

2013 ska han däremot ha lyckats komma över 300.000 euro genom att hacka sig in hos en bank på Caymanöarna, skriver magasinet Josimar.

”Rui har hela tiden sagt att han vill samarbeta med myndigheterna och han samarbetar”, skriver Francisco Teixeira da Mota, en av Rui Pintos försvarsadvokater, i ett mejl till DN. Foto: Leonardo Negrão/Global Imagens

Två år senare startade Football Leaks i form av en blogg. Till en början publicerades spelarkontrakt från storklubben Sporting Lissabon, sedan kom dokument som berörde spelare och klubbar i den absoluta toppen: Cristiano Ronaldo, Neymar, Real Madrid, Liverpool.

Webbsidan hade en programförklaring: ”Projektet syftar till att visa den dolda sidan av fotbollen. Tyvärr är så mycket ruttet med sporten som vi älskar, och det är dags att säga ’nu är det nog’.”

Åklagaren menar att Rui Pinto till och med har lyckats hacka sig in i förundersökningen om honom själv.

Doyen Sports är ett företag vars verksamhet med så kallat trepartsägande av fotbollsspelare, där en part utöver spelaren och klubben äger de ekonomiska rättigheterna i ett kontrakt, något som förbjudits i sporten, avslöjades av Football Leaks.

Information från Football Leaks har bidragit till att skattefusk hos bland andra tränaren José Mourinho och världsstjärnan Cristiano Ronaldo har avslöjats.

I september 2018 trädde amerikanskan Kathryn Mayorga fram i Der Spiegel och sade att Cristiano Ronaldo hade våldtagit henne i Las Vegas 2009. En rad dokument från Football Leaks styrkte anklagelserna. Cristiano Ronaldos advokater menar att de har fabricerats av hackare. Polisen återupptog sin förundersökning efter publiceringen, men den lades sedermera ner igen.

Det mest aktuella avslöjandet från Football Leaks har lett till att Manchester City i vintras straffades av det europeiska fotbollsförbundet Uefa med två års utestängning från Europaspel för att ha försökt undkomma de regler som ska stoppa rika ägare från att pumpa in pengar i en klubb. Klubben har överklagat, och ärendet ska avgöras av idrottens skiljedomstol Cas i början av juni.

Rui Pinto är i dag 31 år gammal. Han har ingen utbildning inom datorkunskap, utan hamnade i Budapest som utbytesstudent i historia, ett program som han avbröt för att jobba med sin fars antikvitetsverksamhet.

Han har sagt att han inte är den enda personen som ligger bakom Football Leaks, men ingen annan har trätt fram. Han har sagt att han inte ser sig själv som en hackare, att personer i fotbollen har försett honom med material. Men hur det har gått till är oklart.

Det hade varit en plot twist. Den största intrigvändningen någonsin.

När The New Yorkers reporter under en intervju föreslog för Rui Pinto att anledningen till att inga av hans källor gett sig till känna är att de inte finns och att materialet i Football Leaks kommer från att Rui Pinto själv har hackat sig in, svarade han med ett leende:

– Det hade varit en plot twist. Den största intrigvändningen någonsin.

Förra våren gick myndigheterna i Ungern med på att lämna ut honom till Portugal. Han greps, och polisen beslagtog tio hårddiskar med krypterad information.

När han flyttades till husarrest i en av polisens lägenheter var det på villkor att han inte fick tillgång till internet. Domaren ansåg att restriktionerna i och med coronaviruset gör risken mindre att han flyr, och tog hänsyn till hans villighet att samarbeta.

I januari sade Rui Pinto att han ligger bakom ”Luanda Leaks”, tusentals dokument som har gjort att Afrikas första kvinnliga dollarmiljardär Isabel dos Santos, dotter till Angolas förre president, misstänks för att ha förskingrat stora summor av statliga medel. Frågan är om det har förändrat attityden till Rui Pinto.

”Han förbereder sig för sin rättegång. Han håller uppe en god moral”, skriver hans advokat Francisco Teixeira da Mota.

Advokaten bekräftar för DN att Rui Pinto nu i någon form delar med sig av information.

”Rui har hela tiden sagt att han vill samarbeta med myndigheterna och han samarbetar. Jag kan inte utveckla det exakta omfånget av hans samarbete.”

Rui Pinto har tidigare sagt att han mottagit massor av hot, främst från Benficasupportrar. Francisco Teixeira da Mota säger att Pinto inte hotats sedan han fängslades.

Innan han utlämnades till Portugal sade Rui Pinto till Der Spiegel att han var säker på att han inte skulle få en rättvis rättegång i hemlandet. Även om det finns domare och åklagare som är seriösa, så finns ”fotbollsmaffian” överallt, sade han.

– De vill skicka budskapet att ingen ska ge sig på dem.