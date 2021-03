Real Madrid vidare i Champions League efter tavla och straff

Real Madrid hade 1–0 med sig inför det andra och sista Champions League-mötet med Atalanta.

Hemma i den spanska huvudstaden tog man ledningen lite mer än en halvtimme in i första halvleken efter att Atalantas målvakt Marco Sportiello visade upp sin mer givmilda sida. Sportiello fick en bakåtpassning varpå han lyckades rensa bollen rakt i gapet på Luka Modric. Den passningsskicklige kroaten tackade genom att snabbt ta sig framåt och servera Karim Benzema som enkelt sköt in 1–0.

Ledningen fördubblades i andra halvlek när Vinícius Júnior blev fälld vid straffområdesgränsen. Straff tilldömdes och fram stegade lagkaptenen Sergio Ramos. Mittbacken gjorde inget misstag utan sköt in 2–0 i Sportiellos högra hörn.

Där och då hade Atalanta en dryg halvtimme på sig att göra tre mål på den spanska jätten för att avancera. Luis Muriel skruvade in en frispark i 82:a minuten och gav Atalanta lite hopp igen. Ridån drogs dock ner helt och hållet bara någon minut senare när Marco Asencio sköt in 3–1 för det spanska huvudstadslaget.

Real Madrid seglar därmed vidare till kvartsfinal efter totalt 4–1 över två matcher mot Atalanta.

Även Manchester City är vidare till kvartsfinal.

Den engelska serieledaren hade 2–0 inför hemmamatchen mot Borussia Mönchengladbach, och det dröjde inte länge innan en kvartsfinalplats var mer eller mindre säkrad.

I tolfte minuten fick Kevin De Bruyne bollen strax utanför straffområdet. Belgaren tog emot, laddade och fick in en perfekt träff med vänsterfoten och skickade bollen via ribban och in i nät.

Drygt fem minuter efter De Bruynes drömmål stack Ilkay Gündogan i djupled. Tysken fick en perfekt boll serverad till sig av Phil Foden och placerade snyggt in bollen i nät.

Manchester City vann med 2–0.

Sedan tidigare är Liverpool, PSG, Porto och Dortmund vidare till kvartsfinal.