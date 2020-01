Rebellen hittade kraft i bränderna – nu väntar rivalen

– Jag bryr mig inte om berömmet så mycket. Vi har möjligheten och plattformen att göra något. Min hemstad är Canberra och vi har den giftigaste luften i världen just nu, det är rätt sorgligt. Det är tufft...förlåt.

Nick Kyrgios tårfyllda uttalande kom efter en imponerande seger mot Jan-Lennard Struff i ATP Cup för några veckor sedan, och markerade ett skifte i 24-åringens karriär.

Några dagar före matchen lovade Kyrgios att skänka 200 dollar för varje ess han slår in under samtliga turneringar under den australiska sommaren.

Initiativet startade en våg av donationer och tävlingar med syfte att ge ekonomiskt understöd till räddnings- och släckningsarbetet i Australien. Mängder av tennisspelare från olika skikt av ATP-rankingen gjorde samma insats, men för Kyrgios betydde det något mer.

Sedan han slog igenom på bred skala i Wimbledon 2013 har Nick Kyrgios fått bära Australiens hopp och rika tennishistoria på sina axlar. Det råder delade meningar om hur han har förvaltat det.

Den ännu korta karriären har präglats mer av sönderslagna racketar och hån mot domare och motspelare än av imponerande resultat. De turneringsvinster han stått för motsvarar inte förväntningarna.

I september förra året stängdes han av villkorligt i 16 veckor för, bland annat, upprepade svordomar mot domaren och en spottloska mot en av linjedomarna. Straffet hade kunnat gälla vilket som helst av Kyrgios övertramp – en mycket lång lista – och efter incidenten havererade Kyrgios säsong.

Experter verkar inte kunna enas om han är bra för sporten eller inte. Den forne storspelaren Rod Laver menar att 23-åringens inre står i vägen för honom.

– Nick är Nick, tyvärr. Jag är inte säker att han lärt sig något från alla saker som skett, sade Laver efter nyheten om avstängningen.

Det är samtidigt få som vågar ifrågasätta Kyrgios talang och de allra flesta kan inte titta bort när han spelar. Det sägs att han har kapacitet för att vinna sportens största titlar, om han är fokuserad på tennisen.

För att det ska ske i år måste han ta sig förbi Rafael Nadal, en matchning som hittills handlat om mycket annat än just tennisen.

– Nick har en enorm talang och skulle kunna vinna Grand Slams och kämpa om topplaceringar. Men han saknar respekt, för publiken, för sin motspelare men också för sig själv.

Det var en skakad Rafael Nadal som uttalade sig efter förlusten i Acapulco förra året. Nick Kyrgios hade precis spelat ut hela sitt register – inklusive underarmsservar, svordomar, stoppbollar i kritiska lägen och spektakulära poäng – och återigen krupit under skinnet på en av historiens bästa spelare.

Vinsten innebar att Kyrgios slagit Nadal lika många gånger som vice versa, ett imponerande facit mot en spelare som väldigt sällan förlorar tennismatcher.

Rafael Nadal. Foto: Manan Vatsyayana/TT

Nadals och Kyrgios brokiga historia inleddes i Wimbledon 2013, när den då 19-årige australiern med sitt oortodoxa spel sensationellt slog ut spanjoren. Sedan dess har Kyrgios hånat Nadals tvångsritualer, hamnat i ordkrig med spanjorens farbror och anklagat honom för fusk.

– Han är min raka motsats och han är väldigt saltig. När han vinner är det lugnt och han berömmer motståndaren. Men så fort jag slår honom har han ingen respekt för mig, mina fans eller spelet, sade Nick Kyrgios.

Senast för några dagar sedan, i andrarundan i Australian Open, imiterade Kyrgios sättet spanjoren rättar till sitt hår och sina underkläder. Till och med domaren skrattade.

Kyrgios har aldrig gått längre än en kvartsfinal i en Grand Slam. För att göra det i Australian Open 2020 måste han ta sig förbi världens bäste, sin raka motsats och, på många sätt, sig själv.

23-åringens tårar för några veckor sedan skvallrade om att han hittat något mer att spela för – och därigenom en kanal för sina utlopp. Frågan är hur långt det räcker.