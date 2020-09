Reed bäst på svårspelade banan

Efter förhållandevis låga scorer under första dagens spel på Winged Foot i New York visade den beryktade banan tänderna rejält under andra rundan. Tuffare vindar gjorde det svårspelat och totalt var det bara tre av de 144 spelarna som lyckades gå under par.

Men säg svåra förhållanden och Patrick Reed lyser upp. Därför är det inte konstigt att amerikanen leder US Open efter två dagar spel.

– Jag äskar att bara borra ner mig. Jag älskar när det är tufft, när man måste vara kreativ vid alla sorters slag, säger han efter sin runda, som innehöll fem birdies och fem bogeys.

– Det bästa just nu är att det känns som att spelet sitter där. Det känns bra. Jag måste skärpa till en del detaljer men närspelet är riktigt bra.

Reed var själv inte en av dem som gick runt under par, men hans 70 slag var på par och efter torsdagens 66-runda räcker det för att leda med ett slag före landsmannen Bryson DeChambeau. Han var med sina 68 slag bäst av alla under fredagen.

Ledaren efter 18 hål, Justin Thomas delar tredjeplatsen, två slag efter Reed.

Längre ner i fältet, så långt ner det går att komma bland de som klarade kvalgränsen, ligger Alex Norén på plus sex och en delad 50:e plats.

Norén, som gick ut tidigt på dagen fick vänta länge på beskedet att han får spela vidare, men kunde till slut andas ut. Hans 74 efter en inledande 72-runda på torsdagen räckte med ett slags marginal.

Henrik Stenson kunde däremot ganska fort räkna ut att hans +7 för dagen och elva över par totalt inte skulle räcka för vidare spel. En eagle på det nionde hålet hjälpte föga när det också blev hela fyra dubbelbogeys på det som blev hans avslutningsrunda. Stenson var fem slag från att klara gränsen.

Inte heller Tiger Woods får spela vidare. Den trefaldige US Open-mästaren gick runt på 77 slag för sammanlagt tio över par, efter att framför allt missat sina utslag.

– På den här banan är det helt avgörande att träffa fairways, och det gjorde jag inte i dag, säger han efter bara fem fairwayträffar på hela rundan.

– Det känns frustrerande att inte få vara med här under helgen och få kämpa om detta fantastiska mästerskap.

På lördagens slår första bollen ut klockan 14.55, svensk tid. Alex Norén går ut 15.28 och ledarbollen peggar upp klockan 20.25.