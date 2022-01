Glädjebesked för idrotten: 500 åskådare per sektion

I takt med att smittspridningen ökat i samhället har restriktionerna blivit allt fler och omfattande. Så sent som för en vecka sedan meddelade statsminister Magdalena Andersson att ett deltagartak på 500 personer med vaccinbevis var att vänta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.

Nu införs i stället en form av lättnad för arrangörer.

Enligt regeringens senaste besked är det i stället tillåtet med 500 personer per sektion från och med den 19 januari, vilket ger möjligheter för högre publiksiffror vid idrottsevenemang i inomhusmiljö.

Peter Gentzel, vd för Svensk elithandboll, välkomnar det nya beskedet.

– Det är oerhört positivt. De klubbar som har möjlighet att ta in publik har ju tappat oerhörda pengar, så det känns som en lättnad.

De nya föreskrifterna som gäller är att om anordnaren av en offentlig sammankomst delar upp den lokal där tillställningen äger rum i sektioner så att dessa inte kommer i kontakt med varandra så är det tillåtet med 500 deltagare för varje sektion och att arrangemanget som helhet kan ha fler än 500 deltagare.

Tidigare landslagsmålvakten i handboll, Peter Gentzel, ser positivt på de nya publiklättnaderna. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Hur mycket underlättar det här för klubbarna?

– Det är väldigt individuellt men i de större herrföreningarna i handbollsligan så är det flera klubbar som har både övre och nedre etage på båda lång- och kortsidor. Det skapar bättre förutsättningar. Ett krav i handbollsligan är att det ska finnas sittplatsläktare på båda långsidorna så då blir det ju 500 respektive 500, säger Peter Gentzel och tillägger:

– Har du över- och underetage kan du ha över åtta sektioner och då är det ju 4 000 i stället för 500. Det gör ju oerhört mycket.

Svenska hockeyligan, SHL, var inte nöjd med det föregående beslutet att införa ett absolut tak på 500 besökare och välkomnar givetvis också regeringens nya riktlinjer.

– Vi hade inte några indikationer på att det skulle bli lättnader utifrån det besked som låg på bordet i slutet av förra veckan. Så det här var ett positivt besked ur det perspektivet, säger SHL:s vd Jenny Silfverstrand och fortsätter:

– Jag upplever att man har lyssnat utifrån de delar som vi har fört fram, utifrån hur övriga samhället fungerar, hur vi arbetar på våra arenor och vad vi har för möjligheter. Det är positivt.

Alltjämt är det dock åtta personer per sällskap och strikta avståndsregler som råder och Jenny Silfverstrand hade gärna sett att ännu fler besökare hade tillåtits.

– Det är bättre än bara 500 men det är fortfarande upp emot 75 procent som inte kan komma in på arenorna. Vi vill ju ha in så mycket publik som möjligt.

Ni hade önskat att ännu fler besökare tillåtits?

– Ja, det är klart men utifrån det som låg på bordet och de restriktionerna som kom den 23 december så är det ju ett bra beslut. Vi hade inte förväntat oss att man skulle öppna arenorna helt och hållet men vi hoppas vi hamnar i en situation i samhället där vi snart kan göra det igen.

”Jag upplever att man har lyssnat på oss”, säger SHL:s vd Jenny Silfverstrand om regeringens nya publiklättnader. Foto: Thomas Karlsson

Publikbegränsningarna under pandemin har åsamkat föreningslivet ett stort ekonomiskt bortfall. Under förmiddagen blev det dock känt att landets idrottsverksamheter får 120 miljoner kronor i statligt stöd under första kvartalet av 2022.

– Det är väldigt välkommet, lite mindre än vi hade hoppats på men vi får se hur långt det räcker, säger Jenny Silfverstrand.

Peter Gentzel igen:

– Det är ju ingen förening som har fått stöd längre än till 28 september, så hela höstens uteblivna intäkter på grund av de restriktioner som funnits måste ju på något sätt kompenseras för att stötta föreningslivet.

Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, säger i ett uttalande att stödet är otillräckligt i förhållande till hur mycket pengar som gått förlorade.

– Även om regeringen har ett evenemangsstöd som de uppmanar idrotten att söka ser vi att det behövs förändringar i reglerna för att det ska träffa mest rätt. Dels undantas evenemang som ingår i idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, såsom seriespel, och så kompenserar inte stödet för uteblivna intäkter. För många idrottsföreningars fortsatta verksamhet är just intäktsbortfallet det mest avgörande, säger Björn Eriksson.

