Reinfeldt ger inga löften i regnbågsfrågan

Den tidigare statsministern var på plats på Gamla Ullevi för att följa landslagets sista match före sommarens VM. Han passade då på att kommentera damfotbollens utveckling och landslagsstjärnans Magdalena Erikssons uppmaning om att driva frågan om att tillåta den så kallade regnbågsbindeln (IOne love) under sommarens VM ”så långt det bara går”.

I herrarnas fotbolls-VM i Qatar förbjöd Fifa regnbågsbindeln. Förbundet har ännu inte gått ut med något officiellt besked om hur det blir i sommar.

Reinfeldt gav inga löften om att driva frågan utan konstaterade att det är Fifa som sätter reglerna. Han sade att Svenska fotbollförbundet inte är någon motpart i frågan utan står på landslagsspelarnas sida. Själv har han jobbat med frågorna i 35 år.

– Det är nästan modermjölk för mig att stå upp för de här frågorna. Så de (spelarna) har mitt fulla stöd. Det är klart att jag kommer att jag kommer att stötta dem på alla sätt så att de ska känna sig trygga med sin kärlek och det jobb de gör på fotbollsplanen, sade Reinfeldt, som inte ville kommentera om han tycker det vore värt för spelarna att ta ett ett gult på planen om det blir ett förbud.

DN: Hur ser du på Svenska fotbollförbundets möjlighet att påverka ett så stort förbund som Fifa i den här frågan?

– Vi ska inte göra oss några illusioner. Vi såg vad som hände på herrsidan. Vi ska inte tro att Fifa är något annat än en återspegling av en värld som delvis har helt andra värderingar. Med det förminskar inte på något sätt det som vi tycker är viktigt.

Efter en liknande debatt och protester från spelare tvingades Fifa nyligen byta ut den tänkta VM-sponsorn Visit Saudi från Saudiarabien, ett land hårt kritiserat för att bryta mot mänskliga rättigheter.

Reinfeldt hyllar de spelare som gjort sina röster hörda.

– All heder för att de står upp för viktiga världen. Vår värld är inte perfekt. I stora delar av världen har vi totalitära förtryck och auktoritära styren. I denna värld och i denna globala sport blir man lätt nedröstad. Det visar bara vikten av att stå upp och att vi tror på den frihet och öppenhet som vi betraktar som given, sade Reinfeldt.

Samtidigt poängterade han att fotbollen måste förbli global.

– Det är mitt svar till alla som säger stäng ner och bojkotta. Förbli en global sport och använd den för att säga det som vi tycker är viktigt. Jag tror dessutom att vi har många av spelarna på planen med oss här.

Reinfeldt sade att han upplevt sin första tid som ordförande ”otroligt rolig och inspirerande”. Efter att ha sett den damallsvenska matchen mellan Brommapojkarna och Uppsala och talat med klubbledare konstaterade han att klubbarna sliter med ekonomin.

Han konstaterade att medan publiksiffrorna för herrarnas allsvenska ökat på senare år har de stått still för damerna.

– Men jag har gått igenom de intäkter som ligger runt hörnet och där den stora ökningen ligger på damsidan. Jag tycker mig se andra förutsättningar på väg in. Intresset för damfotbollen ökar. Det går att få in större kommersiella resurser. På det sättet kommer jag in i en spännande tid, sade Reinfeldt.