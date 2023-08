Reinfeldt om kritiken: "Kommer bli annorlunda nu"

Logga in

Logga in

Den tidigare statsministern landade i Melbourne på fredagen och stannar så länge Sverige är kvar i fotbolls-VM. På söndag hoppas han att få se de svenska fotbollsdamerna slå ut USA i en tuff åttondelsfinal.

– Jag är kvar tills vi förhoppningsvis går hela vägen, säger Fredrik Reinfeldt på lördagens presskonferens vid Sveriges träningsplan i centrala Melbourne.

– Sedan förstår alla att det väntar en väldigt tuff match i morgon. Det är lite talande när man tittar på världsrankningen att det är ettan mot trean som möts i en åttondel.

I sommarens mästerskap i Australien och Nya Zeeland hoppas Sverige lägga ytterligare en medalj till den redan digra samlingen. Totalt har det blivit fyra medaljer på VM, två på OS och fem på EM.

Men nyligen gick ett antal tidigare landslagsstjärnor ut och riktade hård kritik mot Svenska fotbollförbundet (SvFF), och menade att de inte hade fått tillräcklig med uppskattning för sina framgångar på framför allt 1980- och 1990-talet. Samtidigt som herrarnas bronsmedalj från VM 1994 uppmärksammas år efter år.

Fredrik Reinfeldt lovar att den typen av styvmoderlig av behandling av damlandslaget är historia.

– Man ska naturligtvis respektera vad de spelarna uttrycker. Jag tillträdde den 25 mars. Jag hoppas att de ska uppleva att det kommer att vara annorlunda nu, säger Reinfeldt.

Han jämför dock just VM-sommaren 1994, och den fotbollsfeber som rådde i Sverige, med det som just nu pågår hemmavid under damernas VM.

– Jag kommer precis från Sverige och ser människor gå klädda i landslagströjor hemma, för att de tycker att det här är så viktigt och härligt att följa. På det sättet, eftersom du nämner 1994, så får jag lite samma vibbar när Sverige nu har gått till slutspel. Det finns en stor förväntan.

Fredrik Reinfeldt lovar att styvmoderlig av behandling av damlandslaget är historia. Foto: Christine Olsson/TT

I sin roll som ordförande vill han jobba för att göra skillnaderna mellan damer och herrar mindre. Samtidigt påpekar han att hans företrädare redan har uträttat en hel del.

– Ersättningsnivåerna är nu nivellerade för herrar och damer när det gäller vilka ersättningar de får för att delta i landslaget. Det är den typen av insatser som behövs, säger Reinfeldt och syftar på att skillnaderna har utjämnats.

Utvecklingen inom damfotbollen går snabbt åt rätt håll, säger han vidare. Det märks inte minst under pågående fotbolls-VM.

– Det vi upplever här på plats är nästa stora utvecklingssteg för damfotbollen. Med ett slutspel som inleds i dag som faktiskt, så som slutspelsplatserna har fördelats, täcker hela världen. Det är väldigt imponerande. Vi har Nordamerika, Sydamerika, Karibien, Asien och Oceanien. Det är förvisso så att hälften av lagen som är med i slutspelet är europeiska lag. Men det är väldigt notabelt att tre också är från Afrika.

– Det är en stor succé. Och det gör att det pratas damfotboll över hela världen just nu.

För svensk del är det dock inte bara positivt med den ökade konkurrensen. De europeiska lagen måste hänga med i svängarna om de inte ska hamna på efterkälken i framtiden, enligt Fredrik Reinfeldt.

– Jag tror att vi ska vara klara över att det kommer att bli tuffare. Det är notabelt att av tre av 16 lag i åttondelsfinalerna är nordiska. Vi ska inte ta för givet att det kommer att se ut så i framtiden.

– Här gäller det naturligtvis att inse att många nu kommer att satsa stort på damfotbollen. Det ser ju ut precis som vi vill att det ska se ut, det kommer överraskningar i detta VM. Tyskland och Brasilien är utslagna och i stället är Marocko och Jamaica med. Det är jättehäftigt.