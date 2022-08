Rekordpublik följer Serena Williams sista grand slam – ställs mot världstvåan

29 402 personer tog sig till Flushing Meadows i Queens för att se Serena Williams göra ett av sina sista framträdanden på Arthur Ashe Stadium i den första omgången av årets US Open. Det är den största publiksiffran grand slam-turneringen någonsin haft under ett kvällspass.

Tillsammans med de 41 930 som var där under dagen såg de också till att det under måndagen sattes rekord för publik under en tävlingsdag – 71 332 personer – rapporterar turneringens webbplats.

Listan över kända personer på plats var lång. På läktarna syntes bland andra tidigare amerikanske presidenten Bill Clinton, tidningen Vogues chefredaktör Anna Wintour, skådespelarna Matt Damon och Hugh Jackman, Lindsey Vonn, Mike Tyson och artisten Queen Latifah, som också lånade ut sin röst åt en video med några av Williams största stunder som spelades på arenan.

Den tidigare världsettan och 23-faldiga grand slam-vinnaren Serena Williams har signalerat att hon troligtvis avslutar karriären efter turneringen, även om hon inte lämnat ett helt klart besked.

Bild 1 av 3 Den tidigare presidenten Bill Clinton var en av alla som tagit sig till Queens för att se Serena Williams spela. Foto: Lev Radin/TT Bild 2 av 3 Skådespelarna Deborra-Lee Furness och Hugh Jackman tillsammans med tidigare alpinstjärnan Lindsey Vonn. Foto: AFP Bild 3 av 3 Mike Tyson på läktaren i Arthur Ashe Stadium. Foto: Larry Marano/TT Bildspel

Även flera av hennes kollegor och konkurrenter i turneringen passade på att se ikonen spela för kanske sista gången. Coco Gauff hade tänkt följa matchen via tv:n på sitt hotellrum, men tänkte om medan hon stod och stretchade efter sin egen premiärseger.

– När jag är inne i en turnering brukar jag inte gilla att vara kvar på området men det här är ett ögonblick man bara är med om en gång i livet, sade amerikanskan till WTA-tourens webbplats.

Det blir minst en match till. 40-åriga Williams besegrade Danka Kovinic från Montenegro med 2–1 i set och hyllade publiken på presskonferensen efteråt.

– Jag är så bekväm här inför alla och när jag klev ut på planen ville jag bara göra mitt bästa, och det är allt jag kan göra, sade hon.

I nästa omgång på onsdagen ställs Williams mot estniska världstvåan Anett Kontaveit, som i sin första match vann över rumänskan Jaqueline Cristian med 6–3, 6–0.

Serena Williams vann över Danka Kovinic med 2–1 i set i den första omgången av US Open. Foto: Corinne Dubreuil/TT

Kontaveit, som trots sin höga rankning aldrig tagit sig längre än till kvartsfinal i en grand slam, ser fram emot att hinna med att möta Williams innan den senare slutar.

– Bättre sent än aldrig, säger 26-åringen. Jag hoppades verkligen att hon skulle ta sig vidare.

Serena Williams har vunnit US Open sex gånger – senaste segern var 2014. Hennes senaste grand slam-titel kom 2017. Hon är fortfarande en titel från att tangera australiensiskan Margaret Courts rekord på 24 grand slams.

Att hon ska kunna nå den nu under sin avskedsföreställning är det få som tror. Anett Kontaveit tror att hur onsdagens match i den andra omgången på centrecourten än slutar, så kommer den att bli minnesvärd.

– Jag tror atmosfären kommer vara fantastisk. Jag kommer ta det som en unik erfarenhet. Jag tror inte jag någonsin kommer att få vara med om något som det igen, säger estniskan.

