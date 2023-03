Revanschsuget Sverige blickar framåt efter krossen mot Belgien

Då Sverige inledde sitt kval till kommande EM i Tyskland var det Belgien som stod för motståndet på Friends arena. Det förnyade och, efter sitt svaga VM, revanschsugna Belgien som ställde upp i Solna visade sig vara för mycket för Sverige och vann med 3–0.

– Man är besviken över resultatet givetvis. Det har inte blivit många timmar sömn, säger assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren då han möter media efter landslagets träning på lördagen.

Han fortsätter:

– Det är en match där det första målet blir väldigt avgörande för hur matchen kommer att gå. Dejan (Kulusevski) hade ett skott där bollen vandrar på mållinjen, hade vi fått in den bollen så tror jag att vi hade haft väldigt stor chans att vinna matchen. För den var ganska låst så länge det var mållöst.

Romelu Lukau (mitten) firar sitt 1–0 mål under fredagens match mot Sverige. Foto: Maja Suslin/TT

I stället för Dejan Kulusevski blev det Belgiens storstjärna Romelu Lukaku som gjorde matchens öppningsmål när han nickade in Dodi Lukebakios inlägg i den 35:e minuten. Samma kombination var framme igen efter pausen, då Lukaku gjorde sitt andra för kvällen i den 49:e.

– Efter det första målet kan de spela på resultatet lite. De satt ganska lågt i sitt 4–4–2 och väntade på att kunna ställa om på oss. Det andra målet blir avgörande, där är matchen slut på ett sätt då de kan spela på resultatet och vi måste söka målchanser och blotta oss defensivt.

Assisterande förbundskapten Peter Wettergren beskriver den svenska truppen som ”grymt revanschsugen”. Foto: Fredrik Persson/TT

På måndag väntar Azerbajdzjan. En match som Sverige måste vinna för att hålla takten med Österrike i kampen om kvalgruppens andra plats bakom Belgien. Österrikarna besegrade nämligen Azerbajdzjan med 4–1 i sitt möte under fredagen.

– Vi är grymt revanschsugna. Det här är en match av åtta så vi får borsta av oss den i dag och sedan blicka framåt mot Azerbajdzjan. Det är ett öppet race fortfarande och vi ska vara med så länge som vi kan, säger Wettergren.

Till följd av att Ludwig Augustinsson bröt Sveriges match mot Belgien på grund av en skada har Ken Sema kallats in till truppen.

– Vi tar det säkra före det osäkra och kallar in Ken, som var med långt in i laguttagningen. Han sa att han var redo och var nära i Norrköping så det var lätt att kalla in honom, säger Wettergren och fortsätter:

– Ken har spelat både som wingback och yttermittfältare och kan användas på olika sätt. Linus (Wahlqvist) gör en bra match igår, Gabriel (Gudmunsson) är en offensiv ytterback som gjort det bra i Frankrike, vi är nöjda med de kvaliteterna som vi har på ytterbackspositionen.

