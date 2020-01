Revolution inom handbollen när klistret förbjuds

Scenerna från det just avslutade dam-VM i Japan var talande. Efter varje match kom ett tjugotal funktionärer in på plan. I händerna hade de trasor och som på en given signal satte sig alla ner på huk och började gnugga planen med trasorna.

Målet med städaktionen: att få bort det klister som handbollsspelarna smetar in sina fingrar med för att få ett bättre grepp på bollen.

När Gustav Davidsson stoppar fingrarna i burken i Eriksdalshallen tar han en rejäl klick som han sedan med en mycket speciellt rörelse fördelar mellan sina båda händer. Klistret ser ut som kåda och det luktar faktiskt ganska gott.

– När man spelat handboll i tio år så tycker man faktiskt att det är ganska charmigt med den lukten. Det är bara handbollsklister som luktar som handbollsklister så det är svårt att beskriva lukten, säger Hammarbys 20-åriga vänsternia och snurrar bollen mellan sina händer.

När bollen vandrar mellan händerna låter det ”tjoff, tjoff” och man riktigt hör hur den klistrar sig fast.

Kan man spela handboll utan klister?

– Just nu är det svårt att se hur man ska kunna det. De bollar vi spelar med i dag hade jag inte klarat av att hålla lika bra i utan klister, säger Gustav Davidsson och rullar bollen mot Eriksdalshallens golv för att få lite av klistret att släppa.

– Nu har klumparna försvunnit. Kör man på golvet så ser man att det blir märken.

Och just de märkena är anledningen till att handbollsklistrets dagar är räknade. Klistret som fastnar på golvet går att få bort med hjälp av maskiner – eller som i Japan med handkraft – men det stora problemet är att klistret hamnar på väggar och andra idrottsredskap som finns i idrottshallarna.

Hammarby handbolls Gustav Davidsson doppar händerna i klister innan han greppar bollen. Foto: Beatrice Lundborg

Problemet är så stort att IHF, det internationella handbollsförbundet, inom en snar framtid kommer att rösta för ett förbud av handbollsklister.

– Vi kommer att förbjuda användningen av klister i hela världen, har IHF-ordföranden Hassan Moustafa sagt i en intervju med den tyska tidningen Stuttgarter Zeitung.

– Vi behöver ett klisterförbud av hälsoskäl eftersom vårt klister är en kemisk produkt, men framför allt för att klistret smutsar ner golv och hallar enormt.

Men något förbud kommer inte förrän man fått fram en klisterfri boll. Och det arbetet pågår för fullt.

– Om man får fram en klisterfri boll så skulle det underlätta väldigt mycket, säger Anna Rapp som sitter i IHF:s styrelse.

– Här i Sverige vet jag att man inte kan spela innebandy och handboll i samma hallar, så det finns mycket att vinna på om man får fram en boll som är lika bra utan att hålla på att gegga med klister.

Hur långt har man kommit när det gäller att få fram en boll?

– Ganska långt. Jag vet att bollen testats, bland annat av spelare i det franska landslaget. Jag har fått hålla i den och jag blev faktisk positivt överraskad av den, säger Anna Rapp som spelat 158 landskamper för Sverige som mittsexa.

– Jag själv var en sådan som doppade fingrarna långt ner i klisterburken. Jag hade inte kunnat vara mittsexa på den nivån jag spelade om jag inte kunnat fånga bollen med en hand. Och det hade jag inte kunnat göra utan klister.

Nu är begreppet ”klisterfri” boll direkt felaktigt. För det som är skillnaden med den nya bollen är att spelarna inte kommer att kleta klister på den, däremot är bollen redan från början försedd med ett lager som gör att den blir lätt att greppa.

– Man har också testat vad en sådan boll betyder för grepp och skruvförmåga och jag tror det kommer att landa i att bollen kommer att bli lite mindre än de vi har i dag, säger Anna Rapp.

”Jag skjuter lite hårdare med klister. Men många av de andra spelarna tar mycket så bollen blir väldigt klistrig”, säger Hammarbys vänsternia Gustav Davidsson. Foto: Beatrice Lundborg

Varför en mindre boll?

– Det handlar inte om någon stor skillnad, men det handlar om hur man använder underarm och fingrar. De franska spelarna som testade bollen var positivt överraskade av att det faktiskt gick att göra det man brukar göra med en boll.

Det är inte bara franska landslagsspelare som testat bollen, det har också spelarna i Stockholmsklubben Bolton gjort. Och klubbens sportchef Per Lundgren är inte speciellt imponerad.

– Vi gjorde testet för att vaktmästarna, som vanligt, klagade på att det var så mycket klister på golvet. Och för dem (vaktmästarna) blev det ingen skillnad, det blev ändå märken på golvet. Men på övriga ytor blir det skillnad i hallen, konstaterar Per Lundgren.

Hur var själva bollen?

– Inför varje träning måste den göras ren och sedan ska man på med ett lager av det som gör bollen självklistrande och det finns en tidsgräns för hur länge klistret på bollen är bra. Har du träning i tjugo minuter upplevde vi att det var ganska okej, men har du längre är det omöjligt att ha samma kvalitet på bollen.

Boltons sportchef tror också att den nya bollen kommer att förändra handbollen som spelas.

– Alla knorrar och flippar och allt som inte är hårt och rakt kommer att försvinna. Det kanske inte blir en annan sport, men en omställning och de som är duktiga i dag skulle ta väldigt mycket stryk, tror Per Lundgren.

Begreppet ”klisterfri” boll är direkt felaktigt. I stället för att spelarna tar klister på händerna läggs ett lager på bollen som gör den lättare att greppa. Foto: Beatrice Lundborg

Skulle det bli en tråkigare handboll?

– Ja, det skulle bli väldigt mycket mindre show tror jag. Man kommer inte våga spela snabbt om man tar bort klistret för man är rädd att förlora kontroll.

Även förre stormålvakten och expertkommentatorn Claes Hellgren tror att handbollen förändras om spelarna inte får möjlighet att smeta klister på fingrarna.

– Passningarna blir helt annorlunda om man inte har klister och knorren är en frukt av att man har ett ordentligt grepp om bollen. Så nog är klistret en viktig del av sporten, säger Claes Hellgren och tillägger:

– Vill man ta bort det så tror jag många nostalgiker kommer tycka det är tråkigt att man tappar den delen.

När herrarnas EM avgörs i Sverige, Norge och Österrike i början av 2020 så är det fortfarande klister som gäller. Många spelare fäster en liten tejpbit nere på ena skon där de sedan har en liten klick klister som de kan ta till under spelets gång och Claes Hellgren kan berätta hur spelare förr i tiden tog till klister för att få stopp på motståndarna.

– Som målvakt hade man väl inte så många tjuvtricks för sig, inte mer än att man när det var straffkast kunde ta bollen och torka av den mot den svettiga tröjan. Då blev bollen blöt och hal.

– Men mittförsvararna kunde vara elaka mot linjespelarna och kleta in lite klister på insidan av deras lår.

Även Anna Rapp har sina erfarenheter av klister på fel ställe på kroppen.

– Det har hänt att man efter matcherna stått och haft hela håret fullt av gegga, sedan om någon gjort det medvetet eller inte är ju svårt att säga.

Klistret hamnar inte bara på bollen, utan på hallarnas golv och andra idrottsredskap. Och ibland i hår och på lår. Foto: Beatrice Lundborg

Klistret är synonymt med handbollen, så förändringen blir stor om det tas bort?

– Absolut, men så länge förändringen är till det bättre är det ju bra. Man får i alla fall inte vara rädd för den och blåvägra. Att våga testa är helt rätt för på längre sikt – om man får fram en boll som är lika bra – är det rätt väg att gå, säger Anna Rapp.

Som niometersspelare använder inte Hammarbys Gustav Davidsson så mycket klister.

– Det är bara för att få grepp, jag skjuter lite hårdare med klister. Men många av de andra spelarna tar mycket så bollen blir väldigt klistrig.

Är inte det äckligt?

– Nej, det är ganska härligt, säger den hårdskjutande 20-åringen och ler stort. Jag tror de som spelar handboll tycker det är nice...

Klister som bus... Stefan Lövgren är en av Sveriges största handbollsspelare genom tiderna. Han är också vd för Svenska handbollslandslagen och en av personerna i ledningen för handbolls-EM 2020. Han är också mannen bakom en av de bättre ”klisterhistorierna”. Lövgren var lagkapten när Sverige vann VM-guld i Egypten 1999 och precis innan han han skulle hälsa på och ta emot VM-bucklan från Egyptens president Hosni Mubarak kletade han på lite extra klister på händerna. – Men han var inte ensam. Man tog alltid lite extra klister från skon innan prisutdelningen. Det var vårt skämt. Göran Persson fick också en ”släng av sleven” efter EM-finalen i Globen 2002, har han berättat för Aftonbladet. Visa mer

Läs mer:

Förbundets beslut kan ge Sverige mardrömsgrupp i EM

Hittade handbollsglädjen – med språk- och vinkurser

Guide: Allt du behöver veta om handbolls-EM 2020