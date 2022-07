Rikard Norling lämnar IFK Norrköping.

Nu agerar IFK Norrköping och bryter med huvudtränaren Rikard Norling.

”Tyvärr har de sportsliga resultaten under säsongen 2021 samt hittills under säsongen 2022 inte motsvarat föreningens målsättningar. Förutom att ta in ytterligare spelare under vårt kommande fönster tror vi att det är en nödvändighet att även byta huvudtränare. Genom detta hoppas vi att laget och föreningen kan få ny energi och därmed ge sig själv möjligheten att prestera under resten av säsongen”, säger IFK Norrköpings ordförande Sakarias Mårdh i ett uttalande på klubbens hemsida.

Det blev ett och ett halv år som huvudtränare i ”Peking” för Norling som tidigare varit tränare för bland annat AIK och Malmö FF, två allsvenska klubbarna han ledde till SM-guld 2018 respektive 2013.