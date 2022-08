Robin Salomonsson: Stensons offerkofta luktar illa

Så har då Henrik Stenson spelat – och vunnit – sin första tävling på den kontroversiella, men mycket lukrativa, LIV-touren.

Debutsegern hade kunnat vara en härlig feelgood-historia om hur en golfare rankad 174 i världen till slut hittade formen och under massiv press besegrade ett gäng betydligt högre rankade konkurrenter som Dustin Johnson (18) och Patrick Reed (46).

I stället kändes det mest bara deppigt.

På golfbanan Bedminster i New Jersey gratulerades Sveriges mest framgångsrike herrgolfare av banans ägare Donald Trump under en helg som stundtals framstått mer som ett kampanjmöte för MAGA-rörelsen (förkortningen på Trumps slogan Make America Great Again) än en tävling med sportslig prestige och tyngd.

Från det att nyheten om Stensons övergång kablades ut till dess att svensken stod där och kysste bucklan under natten till måndag tog det elva dagar.

Men, för att använda hans egna ord: det har varit köriga dagar. När han sänkte den avgörande putten såg han mer än något annat lättad ut.

För det är knappast någon hemlighet att Henrik Stenson har mottagit enorm kritik för valet att gå över till LIV-tour. Mer än många andra golfare som gjort samma val. Det handlar till stor del om att Stenson hade ett av golfens mest hedervärda uppdrag; han var kapten för det europeiska Ryder Cup-laget.

Att vara det var däremot aldrig förenligt med att spela på LIV-touren, vilket innebar att Henrik Stenson sparkades från uppdraget. I segerintervjun på Bedminster kunde han inte hålla sig från att pika Ryder Cup-organisationen när han sade:

– Jag antar att vi kan vara överens om att jag spelade som en kapten.

Svensken har vid flera tillfällen varit tydlig med att han är besviken över petningen. Men i stället för att ta ansvar för den uppkomna situationen har Stenson hittills valt att skyffla över skulden.

Enligt egen utsago var han beredd att göra ”alla möjliga justeringar” för att kunna fullfölja sina förpliktelser. Trots det tvingades han bort från uppdraget.

Det är en offerkofta som luktar illa.

Redan när Henrik Stenson utsågs till kapten i mars hade det förekommit rykten om att han var aktuell för LIV-touren. I och med offentliggörandet försäkrade Henrik Stenson att han var helt och hållet engagerad i Ryder Cup.

Men Stenson bröt sitt ord och ställde även till det för det europeiska lagets förberedelser inför nästa nästa års tävling i Rom.

Frågan är hur det kom sig att han ens tackade ja från början.

Varför den utskällda LIV-tour är så kontroversiell har det skrivits mycket om. Kortfattat handlar det om att touren backas upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF. Men också om att den anses skapa en splittring inom golfvärlden. Som tourchef med ansvar för att rekrytera har den före detta världsettan Greg Norman blivit en av sportens mest avskydda personer. Till sin hjälp har han dock en till synes outsinlig pengabrunn som han frikostigt delar med sig av.

Henrik Stenson ska enligt uppgifter ha fått runt en halv miljard kronor för att börja spela på LIV-touren.

Det saknas inte exempel på att den internationella toppidrotten i allt högre utsträckning byggs på smutsiga pengar. Ändå är debatten kring Stenson och LIV-tour ytterligare en plågsam påminnelse.

Som elitidrottare förväntas du ta ställning mot diktaturer och regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter – det är inte alltid som det ställs lika höga krav på andra delar av samhället.

Till Saudiarabien exporterades exempelvis svenska varor för drygt 4,64 miljarder kronor under perioden januari-maj, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det gör landet till Sveriges 28:e största handelspartner och på regeringens hemsida skrivs om hur det svenska näringslivet är ”välrepresenterat på den saudiska marknaden”. Dessutom har relationerna på utbildnings- och forskningsområdet utvecklats på senare tid.

Hursomhelst, med Henrik Stensons sidledsförflyttning gör han Anna Nordqvist sällskap på den saudiska sidan. DN:s krönikör Johan Esk skrev i våras om tondövheten i att Anna Nordqvist gjorde reklam för det statliga oljebolaget Saudi Aramco och presenterades som ambassadör för Saudiarabiens golftävlingar på Europatouren.

I Henriks Stensons fall är känslan att det inte handlar om tondövhet utan snarare om en iskallt beräknande analys värdig smeknamnet ”Iceman”.

Stenson visste exakt vilka konsekvenser skulle bli, men valde ändå att gå efter pengarna. Det lönade sig direkt: helgens seger ska ha gett ytterligare drygt 40 miljoner kronor in på kontot.

Nu har han åtminstone råd med en ny kofta.

