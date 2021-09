Robin Söderling: ”Tennisen kan nog inte bli bättre än nu”

Fakta. Äkta grand slam

De har vunnit fyra grand slam-tävlingar under samma år:

Don Budge, 1938

Maureen Connolly, 1953

Rod Laver, 1962 och 1969

Margaret Court, 1970

Steffi Graf, 1988

Djokovic har tidigare vunnit fyra raka grand slam, men inte under samma år. I New York Times förklarar Rod Laver hur det ska gå till:

– Du måste göra det under ett kalenderår. Det är för mig en riktig grand slam, säger den 83-årige Laver och fortsätter:

– Jag äger inte klubben, jag har bara njutit av att tillhöra den. Om någon kommer fram och tar alla fyra så är jag den förste att gratulera.