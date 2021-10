Rögle i topp efter ny hemmaseger – ny förlust för Djurgården

Nya huvudtränarna Nichlas Falk och Mikael Aaro – som fick kliva upp från assisterande när Barry Smith avgick tidigare i veckan – får fortsätta vänta på första segern.

Nästa chans är Färjestad på hemmaplan på tisdag – då kan det bli tredje gången gillt.

Det var inte långt borta mot Rögle. Stockholmslaget hämtade upp 0–2 till 2–2 efter en stark mittperiod, men förlorade ändå.

Backen Samuel Johannesson sköt 3–2 efter 5.16 bakom en skymd Niklas Svedberg.

– Jag försöker bara få den på mål. Sedan tycker jag vi stänger ned dem, säger Röglebacken till C More.

Rögle gick upp i serieledning, men Frölunda kan gå förbi senare i kväll.

Skånelaget fick dock talangfulle andremålvakten Calle Clang, aktuell för det svenska JVM-laget, skadad i andra perioden.

Rögle dominerade stort i första perioden, vann skotten med 17–5 och Ludvig Larsson och Adam Edström gav Skånelaget en 2–0-ledning.

– Det är som vanligt, vi tappar mycket framför mål. Vi tränar på det dag ut och dag in, vi är för svaga framför kassen, säger Djurgårdsbacken Linus Arnesson till C More.

Det som inte var som vanligt var att Djurgården reste sig efter den svaga starten.

Andra perioden blev omvänd med stor Djurgårdsdominans – inte minst tack vare de unga spelarna.

17-årige Liam Öhgren tog köksvägen till sitt första SHL-mål i karriären och tog in sitt Djurgården i matchen.

– Vi tar ett bra snack i första periodpausen, sedan kommer vi ut som ett nytt lag och kör över dem, säger han till C More.

Filip Cederqvist, det 21-årige nyförvärvet från Tingsryd, kvitterade i slutet av perioden.

Rögles målvaktstalang Calle Clang skadade sig i samma sekvens som han räddade ett friläge från Cederqvist tidigare i andra perioden och fick bryta matchen. Förstemålvakten Christoffer Rifalk ersatte.