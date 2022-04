Rögle pallade trycket – slår ut Oskarshamn

Inför kvartsfinalsserien var Rögle den stora favoriten mot Oskarshamn, men efter att smålänningarna vunnit två matcher i Ängelholm var det i stället de som hade chansen att avgöra matchserien redan i söndags.

Men något avgörande kom inte. I stället vann Rögle, kvitterade kvartsfinalen och tvingade fram en sjunde avgörande match i Ängelholm.

Väl där fick favoriten Rögle en drömstart. Efter tre minuters spel fick Rögleförsvararen Valtteri Kemiläinen pucken på offensiv blålinje, fintade slagskott och passade till Anton Bengtsson som kunde stöta in pucken i öppet mål.

Det var också Rögle som hade de hetaste chanserna i den första perioden, men när Ted Brithén blev utvisad efter att ha åkt in i Oskarshamns målvakt, Tim Juel, kunde smålänningarna kvittera genom Kim Rosdahl.

Rögle öppnade matchen bäst och kunde tidigt ta ledningen mot Oskarshamn. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Han har tillsammans med kedjekamraterna Patrik Karlqvist och Fredrik Olofsson gjort succé under säsongen, men under matchserien mot Rögle har poängproduktionen minskat.

– De har stängt ned oss bra, men sen är det upp till oss också. Vi har inte riktigt kommit upp i rätt standard för att kunna avsluta de lägen vi skapat, säger Kim Rosdahl till C More.

I samband med målfirandet hettade det till på isen. Oskarshamns Hynek Zohorna puttade omkull Rögles Ryan McKiernan och ett par mindre brottningsmatcher bröt ut.

Det var heta känslor när kvartsfinalen mellan Rögle och Oskarshamn avgjordes. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

De heta känslorna omsattes till en tempohöjning i den andra perioden och framför allt hemmalaget Rögle hade flera fina chanser. Allra närmast var Mattias Sjögren som skrinnade sig till ett friläge, men den gången räddades Oskarshamn av ribban.

– Vi har tillräckligt mycket lägen för att göra mål, men vi får inte riktigt in pucken, säger Rögles Adam Edström till C More.

Rögles press höll i sig även i inledningen av den tredje perioden och med elva minuter kvar av ordinarie tid ledde skåningarna skottstatistiken med 31–11.

Men på det 32:a skottet kom Rögles ledningsmål. I numerärt överläge kunde Daniel Zaar hitta fram till Dennis Everberg som sköt fick in pucken bakom Tim Juel i Oskarshamnsmålet.

Strax därefter utökade Rögle sin ledning då Ludvig Larsson slog in en puck som låg lös framför Oskarshamns mål.

Oskarshamn låg på under slutet av matchen, men i stället för att närma sig Rögle kunde skåningarna utöka till 4–1.

– Det känns som att vi har stångat oss blodiga mot Oskarshamn, men som att det löstes lite knutar under match sex och att vi fick till ett helt annat spel mot dem, säger Dennis Everberg till C More.

För Oskarshamn är säsongen nu över, men för Rögle väntar semifinal mot Färjestad med start på fredag. Den andra semifinalen börjar på lördag och spelas mellan Luleå och Frölunda.

– Jag är så sjukt stolt över gruppen, laget, klubben, så som vi håller i hop och så som vi jobbar varje dag. Men det är inget att sticka under stol med, att det är sjukt tungt att förlora en match 7, säger Oskarshamns tränare Martin Filander.