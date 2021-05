Rögle reducerade SM-finalserien efter storseger

Växjö hade möjligheten att gå upp till 3–0 i matcher, samtidigt som Rögle var ute efter att reducera matchserien till 2–1.

Och Rögle, som inte förlorat en match på hemmaplan i slutspelet, gav sig själva möjligheten att göra just det i den första perioden.

Efter en del böljande spel, som bland annat resulterade i ett friläge för Växjös Jack Drury, var det Rögle som tog kommandot. Det skulle även ge utdelning och ett ledningsmål efter 13 minuter.

I numerärt underläge bröt Mattias Sjögren en passning på blålinjen och satte av framåt med Dennis Everberg. Sjögren passade över centrallinjen till Everberg som sköt i stolpen men sedan satte sin egen retur till 1–0.

Efter det gick det fort.

En minut och 21 sekunder senare gjorde Rögle 2–0 och det via Daniel Zaar. Efter att Växjöbacken Hardy Häman Aktells passning hamnat mitt i slottet hos Zaar kunde han lura Erik Källgren och sätta 2–0-målet.

Den ställningen stod sig sedan perioden ut.

– Alltid skönt att kunna få med sig två mål och spela lite på ledningen. Men vi är absolut inte nöjda här utan ska fortsätta sätta dem under press, sade Rögles Daniel Zaar till C More efter den första perioden.

Det hettade till mellan Mortiz Seider och Ilari Melart. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

I period två var det Rögle som till stora delar var det offensivt spelförande laget.

Hemmalaget fortsatte att fylla på med spelare Växjös zon och satte hård press på sina motståndare. Under periodens första halva var det Rögle som vann flest närkamper, hade pucken och hotade Erik Källgrens målbur.

Efter många minuters tryck utökade Rögle till 3–0 i numerärt överläge. Målskytt, från den högra tekningscirkeln, blev Adam Tambellini med ett direktskott. Därmed blev Växjös uppförsbacke ännu brantare.

När målet fallit fortsatte Rögle inte riktigt i samma tempo men höll fortsatt i ledningen till pausvilan.

– Vi var väl parkerade större delen av perioden i egen zon, summerade Växjös Erik Josefsson den andra perioden i C More.

Men tidigt i den tredje perioden var det just Växjö som gjorde mål. Joel Persson satte upp en passning för Marcus Sylvegård som med ett klockrent avslut i krysset satte reduceringsmålet efter knappt fyra minuter i period tre.

Målet gav Växjö energi i jakten på ytterligare en reducering.

Efter att båda lagen ett par gånger om kunnat göra mål var det dock Rögle som skulle utöka sin ledning. Detta sedan Växjö slarvat i ett uppspel, Erik Andersson tagit tag i pucken och spelat fram målskytten Olli Palola till 4–1.

I tom bur satte Rögle även matchens sista mål till 5–1 och tog klubbens första vinst i en SM-final någonsin. Därmed reducerade de ställningen i SM-finalserien till 2–1.

– Det är en bra känsla vi har. Vi spelar bra, vi spelade bra förra matchen också men det handlar om att sätta dit den och det gjorde vi i dag, sade Rögles Dennis Everberg till C More efter segern.

Match fyra i SM-finalserien spelas på lördag.