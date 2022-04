Rögle reste sig – sjunde avgörande väntar

Efter fredagens seger i Ängelholm hade Oskarshamn chansen att fullborda den skräll det skulle vara om laget slog ut seriesegraren samt CHL-mästaren ur slutspelet.

Men Rögle såg redan från första nedsläpp beslutsamt i att försöka vinna istället för att försvinna. I matchens 14:e minut kom utdelningen i form av ett mål från Daniel Zaars klubba.

Efter att Christoffer Rifalk vaktat Rögles mål i de fem första kvartsfinalerna valde tränaren Cam Abbott att ge Calle Clang chansen. Clangs nolla höll i drygt 26 minuter innan ett Jonas Engström-skott spräckte den.

Oskarshamn gjorde betydligt mer väsen av sig under den andra perioden jämfört med under de första 20 minuterna. Fem sekunder efter att Rögle klarat av ett numerärt underläge smällde Fredrik Olofsson in 2–1 till hemmalaget. Där och då kokade stämningen i arenan då en högljudd hemmapublik kände doften av semifinal.

– Energin i ladan är bra, konstaterade Olofsson i en intervju med C More.

Men gästerna replikerade och det dubbelt. 58 sekunder efter Olofssons mål klev Daniel Zaar fram som tvåmålsskytt. En stund senare satte Adam Tambellini Rögle i ledning.

– Det är skönt att se att vi knyter näven och kommer tillbaka. Vi har satt oss i ett bra läge inför sista (perioden), sade Rögles lagkapten Mattias Sjögren i en intervju med C More under den andra periodpausen.

Tidigt i den tredje perioden petade Dennis Everberg in 4–2 till Rögle, ett mål som visade sig bli matchavgörande. Ludvig Larsson spikade slutresultatet i tom hemmakasse.

På tisdag spelas den sjunde och avgörande matchen på Rögles hemmais i Ängelholm. Vinnaren går till SM-semifinal medan förloraren har spelat klart för säsongen.