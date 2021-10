Rögle tog femte raka efter stjärnans matchstraff

Oktober har varit Rögles tid. Laget är obesegrat under månaden och tog sin femte raka seger mot ett Färjestad vars chanser att hämta in underläget i Ängelholm förstördes av en bentackling som gav stjärnan Victor Ejdsell matchstraff.

Det var vid ställningen 4–2 i ett avgörande skede efter drygt två minuter av den tredje perioden som Victor Ejdsell höll på att bli överspelad av Röglespelaren Oskar Stål Lyrenäs.

Färjestadspelaren sträckte ut benet och träffade Stål Lyrenäs som föll till isen med smärtor. Efter en domarkonferens och videobedömning kom beskedet – matchstraff.

Färjestads möjligheter att komma tillbaka i matchen gick om intet.

– Det är direkt matchavgörande för oss att inte kunna gå till en riktig push för oss i sista. Det är inte okej att ta så mycket utvisningar här nere, säger Färjestads tränare Johan Pennerborn till C More.

Under den påföljande femminutersutvisningen som föranleddes av matchstraffet kunde Rögle punktera matchen med sitt 5–2-mål genom Anton Bengtsson.

– Jag har bra flyt nu. Poängen och målen rullar in, så jag fortsätter gärna så. Det är skitkul att spela hockey just nu, säger Bengtsson till C More.

Rögle var det lag som tog initiativet från start och ryckte ifrån till 3–1-ledning i den första perioden efter mål av Marco Kasper, Adam Tambellini och Adam Edström.

– Första perioden blir grundläggande. Vi pratade om att vara disciplinerade första 20 för att vara med i matchen länge. Vi har 1–1 på tavlan, men när vi drar på oss en tvåa och de gör 2–1 i powerplay blir det jobbigt för oss, säger Pennerborn.

Färjestad var nära att komma in i matchen när Daniel Viksten reducerade till 3–2 i den andra perioden, men Rögle kunde dra ifrån till 4–2 innan incidenten med Ejdsell förstörde dagen för värmlänningarna.

Leksand är fortsatt ett topplag att räkna med i SHL. I en målsnål match vann Leksand hemma mot Örebro med 2–0 efter två mål av Patrik Norén. Det är Leksand sjätte raka seger i SHL.

I andra änden av tabellen vände Luleå 1–2-underläge till 4–2-seger borta mot Brynäs efter tre mål i den sista perioden.

Avgörandet kom sent. Linus Fröberg satte 3–2-målet för Luleå med dryga minuten kvar och sedan kunde Jonas Berglund sätta pucken i tom kasse när Brynäs jagade efter en kvittering.