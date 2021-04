Rögle vann igen mot Skellefteå – går mot final

Semifinalserien spelas i bäst av fem matcher och vinner Rögle även i Skellefteå på måndag är finalplatsen säkrad. Rögle inledde semifinalspelet med 3–2-seger på fredagskvällen.

Det började bra i den andra matchen för hemmalaget från Ängelholm som gjorde 1–0 efter 11.35. Leon Bristedt satte pucken i mål, men målet godkändes inte förrän efter videogranskning eftersom han eventuellt störde Skellefteåmålvakten Gustaf Lindvall.

– Det är kontakt med klubban på benskyddet, men vi anser inte att det stör (målvakten) eftersom pucken går in via armhålan, säger domaren Linus Öhlund till C More.

Två minuter senare kvitterade Skellefteå genom Oscar Möller.

Andra perioden blev mållös. Det var mycket kampvilja från båda lagen och ett mycket fysiskt spel.

– Det är så det ska vara, vi kämpar om varje centimeter. Det är kul när det smäller, säger Skellefteås Jonatan Berggren till C More.

I den sjätte minuten i tredje perioden gjorde Rögle 2–1 efter ett snabbt anfall där Erik Andersson till slut fick pucken och sköt direkt.