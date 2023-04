Ronaldinhos liga för gatufotboll söker lirare på sociala medier

Logga in

The Ronaldinho Global Street League, som ligan ska heta, beräknas börja under senare delen av 2023. Sugen på att vara med och spela? Organisationen bakom ligan kommer att söka efter spelare via sociala medier – där alla som känner sig manade kommer kunna lägga upp klipp där de visar sina kvaliteter. Spelarna som anses vara tillräckligt bra för ligan kommer att erbjudas platser i de olika lagen.

Matcher och tekniktävlingar kommer att hållas i stora städer runt om i världen, berättar arrangören.

Ronaldinho som vid två tillfällen under den aktiva karriären utsågs till världens bästa spelare, är initiativtagare till ligan tillsammans med agenten Roberto de Assis Moreira och Sophie Watts. Watts var tidigare med och startade ”Mike Tysons Legends League”, tävlingar och matcher där pensionerade idrottare får möjligheten att visa upp sig för publiken på nytt.