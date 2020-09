Ronaldo sänkte Sverige i Nations League

Sverige–Portugal 0–2 (0–1)

Matchbetyg: 3

En mer underhållande match än lördagens Nations League-premiär mot Frankrike. Fram till gästernas ledningsmål var bollinnehavet jämnt, men efter Gustav Svenssons utvisning i den 44:e minuten blev det mer eller mindre spel mot ett mål.

Matchens lirare

Cristiano Ronaldo, Portugal. Vem annars? Robin Olsen räddade dubbla farligheter från det portugisiska affischnamnet i första halvlek, men åt frisparksmålet före paus kunde han inget göra. Och i andra halvlek kom tvåan.

Utropstecken: Kulusevski från start

Han har varit rubrikernas namn i veckan. Efter 0–1-förlusten mot Frankrike var Dejan Kulusevski ”chockad” över att bara ha fått hoppa in. Mot Portugal ingick den 20-årige Juventusspelaren för första gången i en svensk startelva.

Utropstecken: Bara Jansson kvar i backlinjen

Janne Andersson gjorde sex ändringar i startelvan jämfört med Frankrikematchen. I backlinjen var bara Pontus Jansson kvar sedan tidigare. Victor Nilsson Lindelöf satt på läktaren av belastningsskäl.

Så spelade Sverige, 4–4–2:

Robin Olsen – Emil Krafth, Filip Helander, Pontus Jansson, Ludwig Augustinsson – Dejan Kulusevski (Albin Ekdal in 90), Kristoffer Olsson, Gustav Svensson (utvisad efter andra gula kortet 44), Emil Forsberg (Mattias Svanberg in 79) – Marcus Berg, Alexander Isak (Robin Quaison in 71).