Rubensson tvingas till bekant kompromiss

Under flera år var Elin Rubensson fotbollslandslagets alltiallo, den som hoppade in där det bäst behövdes. Inte sällan innebar det att hon fick nöja sig med att ta hand om exempelvis en ytterbacksplats. Men under Peter Gerhardssons första år som förbundskapten fick hon till slut den position i startelvan hon helst ville ha: som central mittfältare.

– Det är först nu jag känner att jag är där jag vill vara, sade Rubensson i en intervju inför VM 2019.

Sedan blev hon gravid och satte fotbollskarriären på paus. Och när hon nu är tillbaka i landslaget för första gången på två år, till VM-kvalmatcherna mot Slovakien på torsdag och Georgien nästa tisdag, är läget ett annat.

På det blågula innermittfältet har konkurrensen hårdnat och förutom veteranerna Caroline Seger och Kosovare Asllani har talanger som Filippa Angeldahl, Hanna Bennison och Filippa Curmark dykt upp och utmanat. Det finns helt enkelt ingen plats för Rubensson, som därför är uttagen som back, den position hon haft i klubblaget Häcken sedan comebacken i våras.

Men med tanke på bakgrunden är 28-åringen inte den som klagar.

– Det är bara jätteroligt att vara här, jag har haft ett leende på läpparna sedan jag kom hit. Det har varit inspirerande att kunna ta sig tillbaka, för att få chansen att spela med så bra spelare och med ett så bra lag som det här är, säger hon.

Det är ändå inte så att hon ändrat sig kring vilken position hon föredrar. Men hon bidar sin tid.

– Jag vill spela på mittfältet, det vet nog alla. Sedan har det varit en period nu när mitt fokus legat på att komma tillbaka, framför allt fysiskt, och då har det blivit att jag har fått spela back, det har behövts i Häcken också. Sedan har det gått bra, jag har känt mig trygg där, så det är ganska naturligt att jag har blivit uttagen på den positionen, säger Rubensson.

Situationen i Häcken liknar den i landslaget. Där har det funnits gott om bra alternativ centralt på mittfältet, medan laget haft behov av Rubenssons kvaliteter som ytterback. Men nyligen öppnades en lucka efter att Filippa Angeldahl flyttat till Manchester City, och Rubensson vet vad hon vill. Det gäller i klubblaget liksom när hon bär den svenska landslagströjan.

– Det är klart att jag vill upp på mittfältet igen, säger Rubensson.

– Ibland får man kanske ta en liten annan väg än den man hade tänkt från början. Mitt fokus har varit att få spela och att få spela 90 minuter, och att komma tillbaka ordentligt. Sedan får vi ta nästa steg efter det.