Rutinen saknas – men spelsättet är sig likt

Tre tunga namn tackade för sig i landslaget efter VM-guldet i Sandviken.

Målvakten Andreas Bergwall, Daniel Mossberg och Daniel Andersson finns inte tillgängliga och därmed försvinner cirka 500 landskamper.

– Medelåldern har sjunkit drastiskt, men vi har fortfarande kvar rutinen, Inte minst i Andreas Westh som blir en viktig kugge i försvaret, säger Svenne Olsson.

I stället för rutin är det ett par nya namn som fått chansen att spela till sig en VM-biljett.

Matcherna i Söderhamn blir de sista innan VM.

Vad kan du berätta om ditt nya lagbygge?

– Det är ett lag som kan spela med fart, kombinerat med ett väldigt passningsorienterat spel som vi strävar efter. Så spelmässigt kommer det inte att bli någon större skillnad jämfört med föregående VM-lag, säger Svenne Olsson.

Den svenske förbundskaptenen kommer alltså inte att ändra på så mycket trots att en stor del av centrallinjen slutat.

– Vi fick bra kredd på VM i Sandviken där både Finland, Ryssland och Kazakstan fick anpassa sitt spel efter oss. Det är där vi vill vara. Men det krävs väldigt mycket av oss själva för att vi ska lyckas, säger Svenne Olsson.

I Söderhamns nybyggda arena (Sveriges 13:e bandyhall) kommer Sverige i helgen i tur och ordning att möta Finland, Norge och Ryssland.

Vad vet du om det ryska laget (som Sverige möter på söndag)?

– Jag såg ryssarnas trupp och den såg stark ut med två starka block från Jenisej Krasnojarsk och SKA Neftianik. Det är ett jättebra landslag. De kommer till Sverige med nästan det bästa de har, säger Svenne Olsson.

Vad vill du se i turneringen?

– Att vi ska fortsätta att spela vårt spel och utifrån den här truppen vill vi se hur spelarna klarar av att spela tillsammans. De kommer att testas mot bra motstånd. Vi vill hitta en bra känsla inför VM, säger Svenne Olsson.

Landskamperna i Söderhamn blir de sista innan VM som spelas inomhus 29 januari-4 februari i ryska Chabarovsk i sydöstra Sibirien.

Den slutliga VM-truppen presenteras den 18 januari.

Fakta.Matcherna i Söderhamn 8-10 december ställs Sverige mot Finland, Norge och Ryssland i Söderhamn. Fredag 15.30: Ryssland-Norge 19.00: Sverige-Finland Lördag 12.00: Sverige-Norge 16.30: Finland-Ryssland Söndag 10.00 Norge-Finland 14.00 Sverige-Ryssland