Rysare i ångestkvalet – Brynäs avgjorde i fjärde perioden

Innan segermålet godkändes videogranskades det länge av situationsrummet.

Det dröjde nästan fem minuter innan domaren Mikael Nord till slut kom ut på isen och visade måltecknet.

Målet godkändes och Brynäs vann med 2–1.

– Vi krigar för vår överlevnad, sa Brynäs Emil Molin som var inblandad i båda målen till CMore.

Halv åtta på tisdagskvällen släpptes pucken i den första matchen i det nedflyttningskval som mest är förknippat med ångest – i alla fall för de inblandade.

Två förlorare möts, och ett av lagen måste klara av att förvandlas till vinnare för att få fortsätta att spela i SHL nästa säsong.

För det lag som misslyckas och förlorar kvalet, som avgörs i bäst av sju matcher, väntar en degradering till allsvenskan.

Det skulle bli en lång nervös och spännande tisdagskväll i Gävle. Först i den fjärde periodens sista minut kom ett avgörande.

Matchhjälte blev Linus Ölund, assisterad av Emil Molin.

– Kul att det gick vägen, sa segerskytten.

I hemmalaget Brynäs bås stod två nya tränare.

På annandag påsk ledde Josef Boumedienne och Nisse Ekman sin första träning med laget. Ja, egentligen var det deras första träning över huvud taget för ett lag på den här nivån. Boumedienne eller Ekman har båda stor erfarenhet som spelare, men i stort sett ingen som tränare.

Dagen efter första mötet och första träningen med Brynäs spelare var det allvar.

– Det här hade man inte trott för några dagar sedan, sa Josef Boumedienne till C More inför matchen.

– Men det känns inspirerande, pirrigt och laddat.

I HV71:s bås stod däremot en rutinerad herre. Stephan Lundh har en lång och gedigen tränarkarriär, men tanken var aldrig att han skulle leda smålänningarna i ett ångestkval.

Efter förra säsongen tackade han för sig som tränare, men när Nicklas Rahm fick gå var Lundh tillbaka som huvudtränare i HV71.

Första perioden bjöd inte på någon större hockeyunderhållning. Inte så oväntat med tanke på att det var SHL:s två sämsta lag som möttes, och med tanke på den press som är på spelarna.

Som helhet var gästande HV det bättre laget, men utan att få in några mål.

I den andra periodens femte minut fick Brynäs Emil Molin in en puck bakom Jonas Gunnarsson i HV:s mål i spel fem mot fyra, men målet godkändes inte eftersom domaren blåst för en avvaktande utvisning.

Brynäs fick dock nya chanser att göra matchens första mål eftersom HV i snabb takt drog på sig utvisningar. Vid två tillfällen fick hemmalaget spela med två man mer under de första sex minuterna, men kunde inte utnyttja den fördelen.

I stället kom målet i spel fem mot fem, och den här gången godkändes Gävlesonen Emil Molins mål.

– Jag tyckte att vi spelade bra så det var skönt att få in målet, sa målskytten Molin till C More.

HV spelade upp sig något under andra halvan av perioden. Framför allt höll spelarna sig borta från utvisningsbåset.

– Det är lite onödiga utvisningar vi åker på. Det måste vi tvätta bort, konstaterade HV:s Anton Wedin efter andra perioden.

HV inledde den tredje perioden bäst, och när de fick chansen att spela i numerärt överläge visade de än en gång hur bra de är i powerplay.

Arttu Ilomäki kvitterade till 1–1 i den sjätte minuten elegant assisterad av Linus Fröberg. Tredje perioden blev den mest underhållande perioden, men trots flera målchanser blev det inga ytterligare mål.

Därmed stod det klart att förlängning krävdes.

Förlängningen hade pågått i drygt två spelade minuter när HV hade för många spelare på isen. Brynäs fick därmed chansen att spela i powerplay, och vara nära att få in ett segermål men utan att lyckas.

Avgörandet kom i stället i fjärde periodens slutminut.

– Att vinna den första matchen i en serie är alltid viktigt, sa Linus Ölund.

På fredag möts lagen igen.