Rysk antidopningschef vädjar till Putin

I september välkomnades Ryssland under kontroversiella former tillbaka in i Wada, den internationella antidopningsbyrån. Men det skedde under villkoret att landet senast före årsskiftet överlämnade de rådatafiler som samlats in av det ryska dopninglaboratoriet.

Men när en delegation från Wada den 17 december reste till Moskva för att ta hand om datamaterialet nekades man tillgång till det. Jurij Ganus, som efter avslöjandet 2015 om statskontrollerad dopning tog över som chef för Rusada med uppdrag att skapa ren idrott, varnar nu för att Ryssland riskerar att bli nekat återinträde i Wada och vädjar till president Vladimir Putin att denne ska agera.

– Vi står på gränsen till avgrunden och jag ber dig att skydda dagens och framtidens rena idrott, dagens och framtidens generationer, sade Ganus i ett videomeddelande och konstaterade att den uppkomna situationen måste lösas omedelbart.

Även Jelena Isinbajeva, den olympiska mästarinnan i stavhopp och medlem av Internationella olympiska kommittén, varnade för att situationen är kritisk.

Enligt den ryska nyhetsbyrån Tass berodde problemen vid inspektionen före jul på att Wadapersonalens tekniska utrustning inte var godkänd enligt rysk lag. Vice premiärminister Olga Golodets sade att processen kommer att slutföras.

– Ett helt och hållet transparent arbete pågår och vi beräknar att det ska vara slutfört den 16 januari, sade Golodets till Tass.

Det är två dagar efter att Wadas ledning ska träffas för att avgöra frågan om Rysslands återinträde.

Ett nej skulle på nytt hota ryska idrottsmäns deltagande i internationella tävlingar och landets möjlighet att arrangera stora mästerskap.