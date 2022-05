Ryssarna får inte tävla i speedway – karriärerna i fara

I början av mars kom beskedet att internationella motorcykelförbundet, FIM, stänger ute förare med licenser utfärdade av Ryssland och Belarus. Detta innebär att ryska och belarusiska åkare inte får tävla internationellt och i Sverige.

Speedwayen är därför en av få sporter i Sverige där enskilda utövare från de två länderna utesluts.

I fotbollens herrallsvenska finns till exempel Djurgårdens ryske målvakt Aleksandr Vasiutin medan AIK bandys fem ryskor tilläts spela i elitserien. Dessutom fick Timrås Ziyat Paigin vakta målet i SHL efter Rysslands invasion av Ukraina.

– Det behöver inte bara handla om sport heller. Det är långtradarchaufförer, sjuksköterskor, städare, you name it. Det florerar mängder av personer med rysk nationalitet bland andra yrkesgrupper, säger Morgan Andersson, lagledare och sportchef i Västervik Speedway.

För Andersson och Västervik var beskedet ovälkommet då Viktor Kulakov och den regerande världsmästaren Artem Laguta skulle ha kört för klubben kommande säsong.

Västerviks sportchef Morgan Andersson tappade två av sina ryska förare inför säsongsstarten. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Beskedet tog hårt på de ryska förarna.

– Jag har pratat med dem och de känner full förståelse för att de inte får åka grand prix och köra i landslaget. Däremot kan inte de förstå vad är för skillnad på dem som enskilda arbetstagare.

– Och vi har ställt precis samma fråga till det svenska förbundet givetvis, men grejen är att det inte spelar så stor roll vad de gör. För att det här sköts på internationell basis. Det är FIM som utfärdar de internationella ligalicenserna och för att tävla i Sverige måste du ha en sådan licens, och det får inte de ryska förarna. Så vi kan varken säger bu eller bä, utan detta är bestämt från högre makter.

Mikael Holmstrand, ordförande i Elit Speedway Sverige, ESS, är nöjd över att det fattades ett internationellt beslut.

– Det är självklart speciellt för den enskilde idrottsmannen men vi står bakom det som internationella förbundet har gjort. Det här är en fråga med mycket sprängstoff och därför är det bra att beslutet tas på en internationell nivå, då blir det inga större påtryckningar mot enskilda länder, säger Holmstrand.

Fakta. Så inleds den svenska speedwaysäsongen Tisdag 3 maj: Lejonen – Rospiggarna

Piraterna – Dackarna

Indianerna – Masarna Torsdag 5 maj:

Smederna – Rospiggarna Tisdag 10 maj: Rospiggarna – Smederna

Dackarna – Indianerna

Västervik – Piraterna Torsdag 12 maj:

Piraterna – Masarna Visa mer

I och med att de ryska förarna inte får tävla internationellt kan deras karriärer nu ligga i riskzonen. Enligt Holmstrand får vissa av förarna – bland annat Artem Laguta – inte ens åka i den inhemska ligan då de, på grund av kritiska uttalanden mot kriget, också blivit av med licensen där hemma.

– De har varit stora affischnamn och varit viktiga för den ryska speedwaysatsningen men när de tog avstånd från kriget förlorade de även den licensen. Så de har hamnat i kläm, helt klart. Det är ingen tvekan om det, säger Holmstrand.

Morgan Andersson menar att de kan behöva leta efter andra arbeten.

– Vi får väl se. Det är bara att hoppas att de håller humöret uppe och har råd att vänta, eller så får de börja jobba med någonting annat.

Hur länge kan de klara sig utan att köra?

– Jag vill inte gå på några belopp eller så, men man måste förstå att det är ett avbräck för en världsmästare att inte kunna tävla.