Wadas hårt kritiserade ledning fattade sitt beslut på tisdagen. Detta efter att antidopningsbyrån inspektörer i förra veckan fått tillgång till uppgifter i databaser från det ryska dopninglaboratoriet i Moskva.

”I dag har exekutivkommittén hört om betydande framsteg i ärendet att lösa den ryska dopningsfrågan, efter beslutet att under strikta villkor återinställa Rusada. Att samla in all viktig data var ett avgörande steg och det var inte enkelt att uppnå”, sade Wadas ordförande Craig Reedie i ett uttalande.

Han fortsatte:

”Vi är inte vid mållinjen än och det finns mycket mer att göra men odiskutabelt har vi kommit en lång bit på väg än vi hade gjort utan exekutivkommitténs beslut i september”, sade Reedie.

Wada kommer nu att gå vidare i analysen av materialet, vilket kan komma att ta tid.

Beslutet innebär att ryska idrottare tillsvidare inte riskerar att bli uteslutna från stora mästerskap. Men Wada förklarade samtidigt att Ryssland kan komma att bli avstängt från OS i Tokyo nästa år om det visar sig att man proverna från laboratoriet har blivit manipulerade.

I september hävde Wada avstängningen av Rusada. Beslutet att släppa in Ryssland i idrottsvärmen villkorades bland annat med att landet senast före årsskiftet överlämnade rådatafiler som samlats in av det ryska dopningslaboratoriet.

När Wadas inspektörer besökte laboratoriet veckan före jul tvingades de återvända tomhänta. Ryska myndigheter hävdade att sättet att överföra datainformationen stred mot rysk lag.

Det innebar att Rusada missade tidsfristen för att presentera datauppgifterna satt till den 31 januari, vilket var ett krav för att man skulle få stanna i Wada.

Enligt Craig Reedie uttryckte flera av exekutivkommitténs medlemmar stor besvikelse över att Ryssland missat sin deadline, men menade samtidigt att detta inte var tillräckliga skäl för en ny avstängning.

En rad idrottsledare och idrottsmän, däribland den svenske skidskytten Sebastian Samuelsson, krävde att Ryssland skulle stängas av omgående.

Den amerikanske antidopningsbasen Travis Tygart, var en av dem som var djupt kritisk till beslutet.

– Det här är Wadas stora ögonblick i historien. Det måste bli konsekvenser. Om du har fuskat och sedan missar en deadline, vilket budskap sänder man om man inte utfärdar sanktioner, frågade sig Tygart.

Även Åke Andrén-Sandberg, ordförande i Riksidrottsförbundets Dopingkommission var kritisk.

– Det här skadar förtroendet för antidopningsarbetet, sade han.

Wadainspektörerna återvände till Moskva tidigare den här månaden och i torsdags bekräftade Craig Reedie att man säkrat det material man vara ute efter. Han kallade detta ”en stor seger för ren idrott”. Men Wadabasen förklarade samtidigt att man i förra veckan inte kunde vara säker på att materialet var äkta.

På tisdagen Wadas styrelse ett extra telefonsammanträde och det var efter detta man kom med beskedet.