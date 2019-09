Ryssland förblir avstängt av friidrottsförbundet

Avslöjandet att Ryssland på nytt misstänks ha manipulerat med dopningsprover och riskerar att åter avstängas av Wada, den internationella antidopningsbyrån, är det stora samtalsämnet i Doha, Qatar, med fyra dagar kvar till invigningen.

Den ryska före detta stavhopparstjärnan Jelena Isinbajeva hör till dem som krävt att avstängningen av det ryska friidrottsförbundet inför VM ska upphävas. Men vid en presskonferens i VM-staden på tisdagen meddelade IAAF:s ledning att den kvarstår.

Rune Andersen, norrmannen som leder Atheltics Integrity Unit (AIU), den arbetsgrupp som arbetar mot dopning inom IAAF och som presenterade en intern rapport för IAAF-ledningen, sade:

– Vi är medvetna om anklagelserna om manipulation av data och att en utredning pågår. I ljuset av det har arbetsgruppen rekommenderat att Rusaf (Ryska friidrottsförbundet) inte ska återinsättas och IAAF:s Council samtyckte.

Andersen sade att rysk friidrott fortfarande inte lever upp till reglementet och pekade bland annat på att vissa idrottare, som är under utredning, fortsätter att träna under avstängda tränare.

IAAF har gått hårt fram i den ryska dopningsfrågan. Man stängde av Ryssland redan i november 2015 efter att en Wadarapport pekade på omfattande och statskontrollerad dopnings i landet.

Men medan Wada har tillåtit Ryssland antidopningsorganisation Rusada att komma tillbaka in i värmen har ryska friidrottare förblivit portade från de stora mästerskapen, i alla fall från att tävla under rysk flagg. Ett 30-tal ryssar kommer att få vara med i Doha, men då tävlandes under neutral flagg.

De nya frågetecknen kring dopningsfusket gör att Ryssland på nytt riskerar att kastas ut av Wada och att ryska friidrottare kan stängas ute från OS i Tokyo nästa sommar.

IAAF:s ordförande Sebastian Coe sade att det är oundvikligt att dopningsfrågan blir ett stort samtalsämne före VM eftersom även kenyanska idrottare blivit anklagade i tysk tv.

– Jag vet att AIU följer upp det som rapporterats i tysk media, sade Coe, som samtidigt ville rikta ljuset på annat än dopning.

– Vi har ett rekordstort antal länder med i detta VM. Detta är det största mästerskapet i världen och vår stora utmaning är att det ska fortsätta att vara det, sade Coe.